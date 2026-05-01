Как ФЛП перевести средства на личный счет — разъяснения ГНС

Предпринимателям напомнили, как правильно оформлять платеж, чтобы избежать недоразумений при финансовом мониторинге.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Киевской области сообщает, что физическое лицо — предприниматель имеет право переводить средства с предпринимательского счета на свой личный счет как физическое лицо.

В налоговой службе отмечают, что такие операции не запрещены, поскольку после уплаты всех налогов средства являются собственностью предпринимателя.

Требования к оформлению платежных документов

В ГНС обращают внимание, что порядок заполнения платежных инструкций регулируется нормативно-правовыми актами Национального банка Украины и Министерства финансов.

Особое значение имеет правильное заполнение реквизита «Назначение платежа» при осуществлении перевода.

Как указывать назначение платежа

Налоговая служба рекомендует указывать в назначении платежа, что это перевод собственных средств физического лица — предпринимателя.

В качестве примера приводится формулировка: «Перевод собственных средств ФЛП на личный счет, без НДС».

В ГНС объясняют, что такое указание позволяет четко идентифицировать операцию и избежать возможных недоразумений во время финансового мониторинга или налоговых проверок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.