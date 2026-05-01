  1. В Украине
  2. / Общество

Как ФЛП перевести средства на личный счет — разъяснения ГНС

20:33, 1 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Предпринимателям напомнили, как правильно оформлять платеж, чтобы избежать недоразумений при финансовом мониторинге.
Как ФЛП перевести средства на личный счет — разъяснения ГНС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Киевской области сообщает, что физическое лицо — предприниматель имеет право переводить средства с предпринимательского счета на свой личный счет как физическое лицо.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В налоговой службе отмечают, что такие операции не запрещены, поскольку после уплаты всех налогов средства являются собственностью предпринимателя.

Требования к оформлению платежных документов

В ГНС обращают внимание, что порядок заполнения платежных инструкций регулируется нормативно-правовыми актами Национального банка Украины и Министерства финансов.

Особое значение имеет правильное заполнение реквизита «Назначение платежа» при осуществлении перевода.

Как указывать назначение платежа

Налоговая служба рекомендует указывать в назначении платежа, что это перевод собственных средств физического лица — предпринимателя.

В качестве примера приводится формулировка: «Перевод собственных средств ФЛП на личный счет, без НДС».

В ГНС объясняют, что такое указание позволяет четко идентифицировать операцию и избежать возможных недоразумений во время финансового мониторинга или налоговых проверок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]