Як ФОПу переказати кошти на особистий рахунок – пояснення ДПС
Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що фізична особа — підприємець має право перераховувати кошти з підприємницького рахунку на власний рахунок як фізичної особи.
У податковій службі зазначають, що такі операції не заборонені, оскільки після сплати всіх податків кошти є власністю підприємця.
Вимоги до оформлення платіжних документів
У ДПС звертають увагу, що порядок заповнення платіжних інструкцій регулюється нормативно-правовими актами Національного банку України та Міністерства фінансів.
Особливе значення має правильне заповнення реквізиту «Призначення платежу» під час здійснення переказу.
Як зазначати призначення платежу
Податкова служба рекомендує вказувати у призначенні платежу, що це переказ власних коштів фізичної особи — підприємця.
Як приклад наводиться формулювання: «Переказ власних коштів ФОП на особистий рахунок, без ПДВ».
У ДПС пояснюють, що таке зазначення дозволяє чітко ідентифікувати операцію та уникнути можливих непорозумінь під час фінансового моніторингу або податкових перевірок.
