Як ФОПу переказати кошти на особистий рахунок – пояснення ДПС

20:33, 1 травня 2026
Підприємцям нагадали, як правильно оформлювати платіж, щоб уникнути непорозумінь під час фінмоніторингу.
Як ФОПу переказати кошти на особистий рахунок – пояснення ДПС
Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що фізична особа — підприємець має право перераховувати кошти з підприємницького рахунку на власний рахунок як фізичної особи.

У податковій службі зазначають, що такі операції не заборонені, оскільки після сплати всіх податків кошти є власністю підприємця.

Вимоги до оформлення платіжних документів

У ДПС звертають увагу, що порядок заповнення платіжних інструкцій регулюється нормативно-правовими актами Національного банку України та Міністерства фінансів.

Особливе значення має правильне заповнення реквізиту «Призначення платежу» під час здійснення переказу.

Як зазначати призначення платежу

Податкова служба рекомендує вказувати у призначенні платежу, що це переказ власних коштів фізичної особи — підприємця.

Як приклад наводиться формулювання: «Переказ власних коштів ФОП на особистий рахунок, без ПДВ».

У ДПС пояснюють, що таке зазначення дозволяє чітко ідентифікувати операцію та уникнути можливих непорозумінь під час фінансового моніторингу або податкових перевірок.

