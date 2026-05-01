Омбудсмен Лубинец заявил о нарушении прав человека в местах несвободы: инициировано 10 уголовных производств

Дмитрий Лубинец заявил, что по результатам мониторинга мест несвободы в 2025 году зафиксировано нарушение прав человека в учреждениях разных государственных органов, осуществлено более 600 проверок, внесены десятки представлений и инициировано 10 уголовных производств.

По его словам, он принял участие в заседании парламентского комитета по правам человека, где представил специальный доклад о недопущении пыток и других жестоких или унижающих достоинство видов обращения в 2025 году.

Лубинец сообщил о ключевых результатах работы: осуществлено 626 посещений мест несвободы группами национального превентивного механизма, внесено 62 представления в органы власти и учреждения, а также инициировано 10 уголовных производств.

Он отметил, что нарушения фиксируются в учреждениях, подчиненных Министерству юстиции, Национальной полиции, Государственной миграционной службе, Государственной пограничной службе, Министерству обороны, Министерству социальной политики, Министерству здравоохранения, НАБУ, ГБР, а также в судах.

По словам Омбудсмена, доклад содержит четкие и практические рекомендации по улучшению условий содержания и предотвращения пыток, которые должны быть учтены при формировании государственной политики и внесении законодательных изменений.

