  1. В Украине

Омбудсмен Лубинец заявил о нарушении прав человека в местах несвободы: инициировано 10 уголовных производств

17:08, 1 мая 2026
Дмитрий Лубинец заявил, что по результатам мониторинга мест несвободы в 2025 году зафиксировано нарушение прав человека в учреждениях разных государственных органов, осуществлено более 600 проверок, внесены десятки представлений и инициировано 10 уголовных производств.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о соблюдении прав человека в местах несвободы в Украине и необходимости системных решений.

По его словам, он принял участие в заседании парламентского комитета по правам человека, где представил специальный доклад о недопущении пыток и других жестоких или унижающих достоинство видов обращения в 2025 году.

Лубинец сообщил о ключевых результатах работы: осуществлено 626 посещений мест несвободы группами национального превентивного механизма, внесено 62 представления в органы власти и учреждения, а также инициировано 10 уголовных производств.

Он отметил, что нарушения фиксируются в учреждениях, подчиненных Министерству юстиции, Национальной полиции, Государственной миграционной службе, Государственной пограничной службе, Министерству обороны, Министерству социальной политики, Министерству здравоохранения, НАБУ, ГБР, а также в судах.

По словам Омбудсмена, доклад содержит четкие и практические рекомендации по улучшению условий содержания и предотвращения пыток, которые должны быть учтены при формировании государственной политики и внесении законодательных изменений.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Обвинение в плагиате в Facebook — это оспаривание авторства: Верховный Суд о надлежащем способе защиты

Публичное обвинение в плагиате в социальных сетях является формой непризнания авторского права, а запрет распространения такой информации — надлежащим способом защиты.

ЕСПЧ признал нарушение права собственности украинца из-за ареста его автомобиля по делу третьих лиц

ЕСПЧ рассмотрел дело об изъятии авто и признал нарушение права собственности украинца.

Правительство утвердило порядок получения электронных справок о месте работы для госслужащих

Государство переводит трудовые справки чиновников в бесплатный онлайн-формат.

За международные гранты предпринимателям придется платить 23% налога

ГНС рассматривает иностранные гранты бизнесу не как ресурс для развития, а как объект налогообложения.

Кабмин изменил порядок исчисления средней заработной платы для расчета страховых выплат

Новые правки адаптируют механизм соцвыплат к актуальным нормативам Пенсионного фонда и цифровизируют отчетность.

