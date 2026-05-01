Омбудсман Лубінець заявив про порушення прав людини у місцях несвободи: ініційовано 10 кримінальних проваджень

17:08, 1 травня 2026
Дмитро Лубінець заявив, що за результатами моніторингу місць несвободи у 2025 році зафіксовано порушення прав людини в установах різних державних органів, здійснено понад 600 перевірок, внесено десятки подань та ініційовано 10 кримінальних проваджень.
фото: Дмитро Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про стан дотримання прав людини у місцях несвободи в Україні та необхідність системних рішень.

За його словами, він взяв участь у засіданні парламентського комітету з прав людини, де представив спеціальну доповідь щодо недопущення катувань та інших жорстоких чи таких, що принижують гідність, видів поводження у 2025 році.

Лубінець повідомив про ключові результати роботи: здійснено 626 відвідувань місць несвободи групами національного превентивного механізму, внесено 62 подання до органів влади та установ, а також ініційовано 10 кримінальних проваджень.

Він зазначив, що порушення фіксуються в установах, підпорядкованих Міністерству юстиції, Національній поліції, Державній міграційній службі, Державній прикордонній службі, Міністерству оборони, Міністерству соціальної політики, Міністерству охорони здоров’я, НАБУ, ДБР, а також у судах.

За словами Омбудсмана, доповідь містить чіткі та практичні рекомендації щодо покращення умов утримання та запобігання катуванням, які мають бути враховані під час формування державної політики та внесення законодавчих змін.

СІЗО омбудсмен Дмитро Лубінець

