Омбудсман Лубінець заявив про порушення прав людини у місцях несвободи: ініційовано 10 кримінальних проваджень

Дмитро Лубінець заявив, що за результатами моніторингу місць несвободи у 2025 році зафіксовано порушення прав людини в установах різних державних органів, здійснено понад 600 перевірок, внесено десятки подань та ініційовано 10 кримінальних проваджень.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про стан дотримання прав людини у місцях несвободи в Україні та необхідність системних рішень.

За його словами, він взяв участь у засіданні парламентського комітету з прав людини, де представив спеціальну доповідь щодо недопущення катувань та інших жорстоких чи таких, що принижують гідність, видів поводження у 2025 році.

Лубінець повідомив про ключові результати роботи: здійснено 626 відвідувань місць несвободи групами національного превентивного механізму, внесено 62 подання до органів влади та установ, а також ініційовано 10 кримінальних проваджень.

Він зазначив, що порушення фіксуються в установах, підпорядкованих Міністерству юстиції, Національній поліції, Державній міграційній службі, Державній прикордонній службі, Міністерству оборони, Міністерству соціальної політики, Міністерству охорони здоров’я, НАБУ, ДБР, а також у судах.

За словами Омбудсмана, доповідь містить чіткі та практичні рекомендації щодо покращення умов утримання та запобігання катуванням, які мають бути враховані під час формування державної політики та внесення законодавчих змін.

