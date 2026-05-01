  1. В Украине

Может ли работник требовать дистанционную работу — в Гоструде ответили

22:36, 1 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Когда работодатель имеет право отказать в таком переводе.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда сообщило, что работник имеет право инициировать перевод на дистанционный формат работы лишь в отдельных случаях.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, речь идет о ситуациях, когда на рабочем месте в отношении работника были совершены действия с признаками дискриминации, сексуальных домогательств или других форм насилия. В таком случае работник может требовать временного перевода на дистанционную работу сроком до двух месяцев.

В то же время работодатель имеет право отказать в таком переводе, если дистанционная работа невозможна с учетом характера трудовых обязанностей или если работник не предоставил подтверждений фактов нарушений.

В Гоструде также напомнили, что обычно дистанционная работа оформляется письменным трудовым договором. Во время военного положения или других чрезвычайных обстоятельств ее могут ввести на основании приказа или распоряжения работодателя.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», проект нового Трудового кодекса предусматривает усиление защиты работников от моббинга, харассмента и других форм нарушения достоинства на рабочем месте. Например, в случае моббинга или харассмента работник сможет инициировать временный переход на дистанционную форму работы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Украина Гоструда трудовые отношения

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]