Может ли работник требовать дистанционную работу — в Гоструде ответили

Когда работодатель имеет право отказать в таком переводе.

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда сообщило, что работник имеет право инициировать перевод на дистанционный формат работы лишь в отдельных случаях.

В частности, речь идет о ситуациях, когда на рабочем месте в отношении работника были совершены действия с признаками дискриминации, сексуальных домогательств или других форм насилия. В таком случае работник может требовать временного перевода на дистанционную работу сроком до двух месяцев.

В то же время работодатель имеет право отказать в таком переводе, если дистанционная работа невозможна с учетом характера трудовых обязанностей или если работник не предоставил подтверждений фактов нарушений.

В Гоструде также напомнили, что обычно дистанционная работа оформляется письменным трудовым договором. Во время военного положения или других чрезвычайных обстоятельств ее могут ввести на основании приказа или распоряжения работодателя.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», проект нового Трудового кодекса предусматривает усиление защиты работников от моббинга, харассмента и других форм нарушения достоинства на рабочем месте. Например, в случае моббинга или харассмента работник сможет инициировать временный переход на дистанционную форму работы.

