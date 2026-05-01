Чи може працівник вимагати дистанційну роботу – у Держпраці відповіли

22:36, 1 травня 2026
Коли роботодавець має право відмовити у такому переведенні.
Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці повідомило, що працівник має право ініціювати переведення на дистанційний формат роботи лише в окремих випадках.

Зокрема, йдеться про ситуації, коли на робочому місці щодо працівника були вчинені дії з ознаками дискримінації, сексуальних домагань або інших форм насильства. У такому разі працівник може вимагати тимчасового переведення на дистанційну роботу строком до двох місяців.

Водночас роботодавець має право відмовити у такому переведенні, якщо дистанційна робота є неможливою з огляду на характер трудових обов’язків або якщо працівник не надав підтверджень фактів порушень.

У Держпраці також нагадали, що зазвичай дистанційна робота оформлюється письмовим трудовим договором. Під час воєнного стану чи інших надзвичайних обставин її можуть запровадити на підставі наказу або розпорядження роботодавця.

Як розповідала «Судово-юридична газета», проєкт нового Трудового кодексу передбачає посилення захисту працівників від мобінгу, харасменту та інших форм порушення гідності на робочому місці. Наприклад, у разі випадків мобінгу або харасменту працівник зможе ініціювати тимчасовий перехід на дистанційну форму роботи. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Еволюція тиску на суддів: від звільнень до гібридних реформ у практиці ЄСПЛ

Аналіз останніх рішень ЄСПЛ проти Польщі, Угорщини та України доводить, що незалежність судді — це не привілей, а обов’язок висловлюватися на захист верховенства права.

Звинувачення у плагіаті у Facebook — це оспорення авторства: Верховний Суд про належний спосіб захисту

Публічне звинувачення у плагіаті в соціальних мережах є формою невизнання авторського права, а заборона поширення такої інформації — належним способом захисту.

ЄСПЛ визнав порушення права власності українця через арешт його авто у справі третіх осіб

ЄСПЛ розглянув справу про вилучення авто та визнав порушення права власності українця.

Уряд затвердив порядок отримання електронних довідок про місце роботи для держслужбовців

Держава переводить трудові довідки чиновників у безкоштовний онлайн-формат.

За міжнародні гранти підприємцям доведеться платити 23% податку

ДПС розглядає іноземні гранти бізнесу не як ресурс для розвитку, а як об’єкт оподаткування.

