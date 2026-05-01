Чи може працівник вимагати дистанційну роботу – у Держпраці відповіли

Коли роботодавець має право відмовити у такому переведенні.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці повідомило, що працівник має право ініціювати переведення на дистанційний формат роботи лише в окремих випадках.

Зокрема, йдеться про ситуації, коли на робочому місці щодо працівника були вчинені дії з ознаками дискримінації, сексуальних домагань або інших форм насильства. У такому разі працівник може вимагати тимчасового переведення на дистанційну роботу строком до двох місяців.

Водночас роботодавець має право відмовити у такому переведенні, якщо дистанційна робота є неможливою з огляду на характер трудових обов’язків або якщо працівник не надав підтверджень фактів порушень.

У Держпраці також нагадали, що зазвичай дистанційна робота оформлюється письмовим трудовим договором. Під час воєнного стану чи інших надзвичайних обставин її можуть запровадити на підставі наказу або розпорядження роботодавця.

Як розповідала «Судово-юридична газета», проєкт нового Трудового кодексу передбачає посилення захисту працівників від мобінгу, харасменту та інших форм порушення гідності на робочому місці. Наприклад, у разі випадків мобінгу або харасменту працівник зможе ініціювати тимчасовий перехід на дистанційну форму роботи.

