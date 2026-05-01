Пенсия по инвалидности в мае: кому выплачивают от 18 тысяч грн

21:20, 1 мая 2026
В мае 2026 пенсии по инвалидности I группы останутся на прежнем уровне, при этом размер выплат зависит от категории получателя.
В мае 2026 года размер пенсии по инвалидности I группы в Украине останется по-прежнему после мартовской индексации — новых повышений не предусмотрено.

Размер выплат зависит от категории получателя. Для гражданских лиц пенсия составляет 100% пенсии по возрасту и определяется с учетом страхового стажа, уровня официальной зарплаты и возможных доплат. Если стажа недостаточно, может быть назначена государственная социальная помощь.

В то же время, для военнослужащих и ветеранов действует другой подход — пенсия устанавливается на уровне 100% денежного довольствия, включая должностной оклад, надбавки за звание и другие постоянные выплаты. При этом гарантированный минимальный размер для лиц с инвалидностью I группы составляет не менее 18885 грн.

Кроме ежемесячной пенсии, военные имеют право на единовременную денежную помощь: более 1,3 млн грн в случае установления инвалидности в результате ранения и почти 400 тыс. грн в случае заболевания во время службы.

Оформление пенсии зависит от статуса: действующие военные представляют документы через свою воинскую часть, освобожденные — через территориальные центры комплектования.

