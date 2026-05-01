Пенсія по інвалідності у травні: кому виплачують від 18 тисяч грн

У травні 2026 року пенсії по інвалідності I групи залишаться на попередньому рівні, при цьому розмір виплат залежить від категорії отримувача.

У травні 2026 року розмір пенсії по інвалідності I групи в Україні залишиться без змін після березневої індексації — нових підвищень не передбачено.

Розмір виплат залежить від категорії отримувача. Для цивільних осіб пенсія становить 100% пенсії за віком і визначається з урахуванням страхового стажу, рівня офіційної зарплати та можливих доплат. Якщо стажу недостатньо, може призначатися державна соціальна допомога.

Водночас для військовослужбовців і ветеранів діє інший підхід — пенсія встановлюється на рівні 100% грошового забезпечення, включаючи посадовий оклад, надбавки за звання та інші постійні виплати. При цьому гарантований мінімальний розмір для осіб з інвалідністю I групи становить не менше 18 885 грн.

Окрім щомісячної пенсії, військові мають право на одноразову грошову допомогу: понад 1,3 млн грн у разі встановлення інвалідності внаслідок поранення та майже 400 тис. грн — у разі захворювання під час служби.

Оформлення пенсії залежить від статусу: діючі військові подають документи через свою військову частину, звільнені — через територіальні центри комплектування.

