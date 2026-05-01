  1. В Україні

Пенсія по інвалідності у травні: кому виплачують від 18 тисяч грн

21:20, 1 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У травні 2026 року пенсії по інвалідності I групи залишаться на попередньому рівні, при цьому розмір виплат залежить від категорії отримувача.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У травні 2026 року розмір пенсії по інвалідності I групи в Україні залишиться без змін після березневої індексації — нових підвищень не передбачено.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Розмір виплат залежить від категорії отримувача. Для цивільних осіб пенсія становить 100% пенсії за віком і визначається з урахуванням страхового стажу, рівня офіційної зарплати та можливих доплат. Якщо стажу недостатньо, може призначатися державна соціальна допомога.

Водночас для військовослужбовців і ветеранів діє інший підхід — пенсія встановлюється на рівні 100% грошового забезпечення, включаючи посадовий оклад, надбавки за звання та інші постійні виплати. При цьому гарантований мінімальний розмір для осіб з інвалідністю I групи становить не менше 18 885 грн.

Окрім щомісячної пенсії, військові мають право на одноразову грошову допомогу: понад 1,3 млн грн у разі встановлення інвалідності внаслідок поранення та майже 400 тис. грн — у разі захворювання під час служби.

Оформлення пенсії залежить від статусу: діючі військові подають документи через свою військову частину, звільнені — через територіальні центри комплектування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні інвалідність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Еволюція тиску на суддів: від звільнень до гібридних реформ у практиці ЄСПЛ

Аналіз останніх рішень ЄСПЛ проти Польщі, Угорщини та України доводить, що незалежність судді — це не привілей, а обов’язок висловлюватися на захист верховенства права.

Звинувачення у плагіаті у Facebook — це оспорення авторства: Верховний Суд про належний спосіб захисту

Публічне звинувачення у плагіаті в соціальних мережах є формою невизнання авторського права, а заборона поширення такої інформації — належним способом захисту.

ЄСПЛ визнав порушення права власності українця через арешт його авто у справі третіх осіб

ЄСПЛ розглянув справу про вилучення авто та визнав порушення права власності українця.

Уряд затвердив порядок отримання електронних довідок про місце роботи для держслужбовців

Держава переводить трудові довідки чиновників у безкоштовний онлайн-формат.

За міжнародні гранти підприємцям доведеться платити 23% податку

ДПС розглядає іноземні гранти бізнесу не як ресурс для розвитку, а як об’єкт оподаткування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]