Даже ближайшим родственникам могут отказать: как работает нотариальная тайна

Когда нотариус имеет право не раскрывать информацию даже близким — и в каких случаях закон допускает исключения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине информация, которую нотариус получает во время удостоверения сделок или обращения граждан, относится к категории нотариальной тайны. Речь идет о персональных данных, сведениях об имуществе, а также личных имущественных и неимущественных правах и обязанностях.

В Минюсте подчеркивают: обязанность сохранять конфиденциальность распространяется не только на нотариусов и их помощников. Ее должны соблюдать все лица, которым такая информация стала известна при выполнении служебных или профессиональных обязанностей, а также свидетели, привлеченные к нотариальным действиям.

В то же время даже ближайшие родственники не имеют автоматического доступа к таким данным. Отказ нотариуса предоставить информацию о сделке, заключенной мужем или женой, является законным, поскольку родственные связи сами по себе не отменяют режим нотариальной тайны.

Когда раскрытие информации возможно

Закон предусматривает исключения, когда доступ к нотариальным сведениям может быть предоставлен. В частности, это допускается в случаях:

внесения информации в государственные реестры;

представления данных в рамках финансового мониторинга;

предоставления информации по запросу суда, правоохранительных органов, налоговых органов, государственных или частных исполнителей, а также Министерства юстиции Украины.

Отдельно урегулировано участие нотариуса в судебном процессе. Если его вызывают в качестве свидетеля, это не означает автоматического раскрытия конфиденциальной информации. Такие сведения могут быть предоставлены только с согласия лица, в интересах которого совершено нотариальное действие, либо на основании прямого требования закона.

Кто может получить документы

Справки о совершенных нотариальных действиях и копии документов выдаются исключительно тем лицам, которых эти действия касаются, либо по их поручению. В случае смерти такое право переходит к наследникам.

Если же имущество принадлежит безвестно отсутствующему лицу или человеку, пропавшему без вести при особых обстоятельствах, и над ним установлена опека, документы может получить опекун — в пределах своих полномочий.

Сохранение нотариальной тайны остается ключевым принципом работы нотариата. Именно он обеспечивает доверие между гражданами, бизнесом и нотариусами, а также гарантирует защиту чувствительной информации на уровне закона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.