Даже ближайшим родственникам могут отказать: как работает нотариальная тайна

23:12, 1 мая 2026
Когда нотариус имеет право не раскрывать информацию даже близким — и в каких случаях закон допускает исключения.
В Украине информация, которую нотариус получает во время удостоверения сделок или обращения граждан, относится к категории нотариальной тайны. Речь идет о персональных данных, сведениях об имуществе, а также личных имущественных и неимущественных правах и обязанностях.

В Минюсте подчеркивают: обязанность сохранять конфиденциальность распространяется не только на нотариусов и их помощников. Ее должны соблюдать все лица, которым такая информация стала известна при выполнении служебных или профессиональных обязанностей, а также свидетели, привлеченные к нотариальным действиям.

В то же время даже ближайшие родственники не имеют автоматического доступа к таким данным. Отказ нотариуса предоставить информацию о сделке, заключенной мужем или женой, является законным, поскольку родственные связи сами по себе не отменяют режим нотариальной тайны.

Когда раскрытие информации возможно

Закон предусматривает исключения, когда доступ к нотариальным сведениям может быть предоставлен. В частности, это допускается в случаях:

  • внесения информации в государственные реестры;
  • представления данных в рамках финансового мониторинга;
  • предоставления информации по запросу суда, правоохранительных органов, налоговых органов, государственных или частных исполнителей, а также Министерства юстиции Украины.

Отдельно урегулировано участие нотариуса в судебном процессе. Если его вызывают в качестве свидетеля, это не означает автоматического раскрытия конфиденциальной информации. Такие сведения могут быть предоставлены только с согласия лица, в интересах которого совершено нотариальное действие, либо на основании прямого требования закона.

Кто может получить документы

Справки о совершенных нотариальных действиях и копии документов выдаются исключительно тем лицам, которых эти действия касаются, либо по их поручению. В случае смерти такое право переходит к наследникам.

Если же имущество принадлежит безвестно отсутствующему лицу или человеку, пропавшему без вести при особых обстоятельствах, и над ним установлена опека, документы может получить опекун — в пределах своих полномочий.

Сохранение нотариальной тайны остается ключевым принципом работы нотариата. Именно он обеспечивает доверие между гражданами, бизнесом и нотариусами, а также гарантирует защиту чувствительной информации на уровне закона.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Эволюция давления на судей: от увольнений до гибридных реформ в практике ЕСПЧ

Анализ последних решений ЕСПЧ против Польши, Венгрии и Украины доказывает, что независимость судьи — это не привилегия, а обязанность высказываться в защиту верховенства права.

Обвинение в плагиате в Facebook — это оспаривание авторства: Верховный Суд о надлежащем способе защиты

Публичное обвинение в плагиате в социальных сетях является формой непризнания авторского права, а запрет распространения такой информации — надлежащим способом защиты.

ЕСПЧ признал нарушение права собственности украинца из-за ареста его автомобиля по делу третьих лиц

ЕСПЧ рассмотрел дело об изъятии авто и признал нарушение права собственности украинца.

Правительство утвердило порядок получения электронных справок о месте работы для госслужащих

Государство переводит трудовые справки чиновников в бесплатный онлайн-формат.

За международные гранты предпринимателям придется платить 23% налога

ГНС рассматривает иностранные гранты бизнесу не как ресурс для развития, а как объект налогообложения.

