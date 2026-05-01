Навіть найближчим родичам можуть відмовити: як працює нотаріальна таємниця

Коли нотаріус має право не розкривати інформацію навіть близьким — і в яких випадках закон дозволяє винятки.

В Україні інформація, яку нотаріус отримує під час посвідчення правочинів або звернення громадян, належить до категорії нотаріальної таємниці. Йдеться про персональні дані, відомості про майно, а також особисті майнові й немайнові права та обов’язки.

У Мін’юсті наголошують: обов’язок зберігати конфіденційність поширюється не лише на нотаріусів і їхніх помічників. Його мають дотримуватися всі особи, яким така інформація стала відома під час виконання службових або професійних обов’язків, а також свідки, залучені до нотаріальних дій.

Водночас навіть найближчі родичі не мають автоматичного доступу до таких даних. Відмова нотаріуса надати інформацію про правочин, укладений чоловіком чи дружиною, є законною, адже родинні зв’язки не скасовують режим нотаріальної таємниці.

Коли розкриття інформації можливе

Закон передбачає винятки, коли доступ до нотаріальних відомостей може бути наданий. Зокрема, це допускається у випадках:

внесення інформації до державних реєстрів;

подання даних у межах фінансового моніторингу;

надання інформації на запит суду, правоохоронних органів, податкових органів, державних чи приватних виконавців, а також Міністерство юстиції України.

Окремо врегульовано участь нотаріуса у судовому процесі. Якщо його викликають як свідка, це не означає автоматичного розкриття конфіденційної інформації. Такі відомості можуть бути надані лише за згодою особи, в інтересах якої вчинено нотаріальну дію, або на підставі прямої вимоги закону.

Хто може отримати документи

Довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів видаються виключно тим особам, яких ці дії стосуються, або за їхнім дорученням. У разі смерті таке право переходить до спадкоємців.

Якщо ж майно належить безвісно відсутній особі чи людині, зниклій за особливих обставин, і над ним встановлено опіку, документи може отримати опікун — у межах своїх повноважень.

Збереження нотаріальної таємниці залишається ключовим принципом роботи нотаріату. Саме він забезпечує довіру між громадянами, бізнесом і нотаріусами, а також гарантує захист чутливої інформації на рівні закону.

