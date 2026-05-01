В Киеве разыскивают водителя, который произвел несколько выстрелов в Святошинском районе: объявлена спецоперация
15:35, 1 мая 2026
Полиция Киева разыскивает водителя, открывшего стрельбу в Святошинском районе столицы.
Около 14:30 в Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что на улице Мечты неизвестный мужчина, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Caddy, произвел несколько выстрелов.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.
В настоящее время в столице продолжаются розыскные мероприятия — все наряды полиции ориентированы на установку местонахождение водителя. Введена специальная полицейская операция.
