У Києві розшукують водія, який здійснив кілька пострілів у Святошинському районі: оголошено спецоперацію
15:35, 1 травня 2026
Поліція розшукує невідомого, який відкрив стрілянину у Святошинському районі.
Близько 14:30 до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мрії невідомий чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Caddy, здійснив кілька пострілів.
За попередніми даними, внаслідок інциденту постраждалих немає.
Наразі у столиці тривають розшукові заходи — всі наряди поліції орієнтовані на встановлення місцезнаходження водія. Введено спеціальну поліцейську операцію.
