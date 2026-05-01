У Києві розшукують водія, який здійснив кілька пострілів у Святошинському районі: оголошено спецоперацію

Поліція розшукує невідомого, який відкрив стрілянину у Святошинському районі.

Поліція Києва розшукує водія, який відкрив стрілянину у Святошинському районі столиці.

Близько 14:30 до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мрії невідомий чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Caddy, здійснив кілька пострілів.

За попередніми даними, внаслідок інциденту постраждалих немає.

Наразі у столиці тривають розшукові заходи — всі наряди поліції орієнтовані на встановлення місцезнаходження водія. Введено спеціальну поліцейську операцію.

