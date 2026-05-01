В Украине готовят введение выплат 250-400 тысяч гривен для пехотинцев в зависимости от боевых задач

Владимир Зеленский анонсировал введение специальных контрактов для пехотинцев с выплатами в размере от 250 до 400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач.

Президент Владимир Зеленский заявил о начале реформы Вооруженных сил Украины, которая должна стартовать уже в июне.

По его словам, в течение апреля были согласованы ключевые направления изменений, а в мае продлится согласование всех необходимых деталей. Реформа подразумевает обновление подходов к военному управлению и функционированию армии, а первые результаты ожидаются уже в первый месяц ее реализации.

В частности, одним из приоритетов определено улучшение финансового обеспечения военнослужащих – солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины.

Отдельный акцент глава государства сделал на поддержке пехотинцев, непосредственно удерживающих линию фронта. По его поручению планируется введение специальных контрактов для этой категории военных с выплатами в размере от 250 до 400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач.

