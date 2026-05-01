В Україні готують запровадження виплат 250–400 тисяч гривень для піхотинців залежно від бойових завдань

Володимир Зеленський анонсував запровадження спеціальних контрактів для піхотинців із виплатами у розмірі від 250 до 400 тисяч гривень залежно від виконання бойових завдань.

Президент Володимир Зеленський заявив про початок реформи Збройних сил України, яка має стартувати вже у червні.

За його словами, протягом квітня було погоджено ключові напрямки змін, а у травні триватиме узгодження всіх необхідних деталей. Реформа передбачає оновлення підходів до військового управління та функціонування армії, а перші результати очікуються вже в перший місяць її реалізації.

Зокрема, одним із пріоритетів визначено покращення фінансового забезпечення військовослужбовців — солдатів, сержантів і командирів Сил оборони України.

Окремий акцент глава держави зробив на підтримці піхотинців, які безпосередньо утримують лінію фронту. За його дорученням, планується запровадження спеціальних контрактів для цієї категорії військових із виплатами в розмірі від 250 до 400 тисяч гривень залежно від виконання бойових завдань.

