Минсоцполитики готовит единый специальный счет для всех «детских» выплат

Пособие по уходу за ребенком, «Е-ясли», «Пакет малыша» и «Пакет школьника» планируется объединить в рамках одной карты.

Минсоцполитики работает над введением универсального специального счета для всех государственных выплат, связанных с поддержкой семей с детьми. Об этом во время Часа вопросов к правительству заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

По его словам, новые программы поддержки семей с детьми уже демонстрируют результативность. Только в апреле 2026 года на пособие по уходу за ребенком до одного года было направлено 1,3 млрд грн, еще 78 млн грн — на программу «еЯсла».

«Мы разработали акт о сроках использования «детских» средств, он прошел все согласовательные процедуры и уже в ближайшее время будет на рассмотрении Кабинета Министров Украины. Также работаем над универсализацией специального счета под все «детские» выплаты. То есть, пособие по уходу за ребенком до одного года, «еЯсла», «Пакет малыша» и «Пакет школьника» будут действовать в рамках одной карты», — заявил министр.

Кроме того, Минсоцполитики совместно с Минцифрой дорабатывает цифровое решение для подачи заявок на получение «детских» выплат через приложение «Дія».

На данный момент выплаты по уходу за ребенком до одного года уже получили более 114 тысяч матерей, а программой «єЯсла» воспользовались почти 5,5 тысячи семей.

