Мінсоцполітики готує єдиний спецрахунок для всіх «дитячих» виплат

Допомогу по догляду за дитиною, «єЯсла», «Пакунок малюка» та «Пакунок школяра» планують об’єднати в межах однієї картки.

Мінсоцполітики працює над запровадженням універсального спеціального рахунку для всіх державних виплат, пов’язаних із підтримкою сімей з дітьми. Про це під час Години запитань до Уряду заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

За його словами, нові програми підтримки сімей з дітьми вже демонструють результативність. Лише у квітні 2026 року на допомогу по догляду за дитиною до одного року спрямували 1,3 млрд грн, ще 78 млн грн — на програму «єЯсла».

«Ми розробили акт щодо термінів використання «дитячих» коштів, він пройшов всі узгоджувальні процедури та вже найближчим часом буде на розгляді Кабінету Міністрів України. Також працюємо над універсалізацією спеціального рахунку під всі «дитячі» виплати. Тобто, допомога по догляду за дитиною до одного року, «єЯсла», «Пакунок малюка» та «Пакунок школяра» будуть діяти у межах однієї картки», – заявив міністр.

Крім того, Мінсоцполітики спільно з Мінцифри доопрацьовує цифрове рішення для подачі заявок на отримання «дитячих» виплат через застосунок «Дія».

Станом на зараз виплати по догляду за дитиною до одного року вже отримали понад 114 тисяч матерів, а програмою «єЯсла» скористалися майже 5,5 тисячі сімей.

