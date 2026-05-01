Попытка запугать правоохранителей топором из-за мобилизации сына закончилась тюремным заключением — подробности дела

В Черкасской области мужчина угрожал правоохранителям топором на фоне предыдущих событий, связанных с мобилизацией его сына.

Жашковский районный суд Черкасской области вынес приговор по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством или насилием в отношении сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей).

Обстоятельства дела № 693/527/25

Согласно приговору, 25 марта 2025 года около 08:50 на автомобильной дороге «Жашков – Литвиновка» Уманского района Черкасской области обвиняемый, находясь в общении с инспектором сектора реагирования патрульной полиции, достоверно зная, что перед ним находится сотрудник правоохранительного органа в форменной одежде, исполняющий служебные обязанности, действуя с прямым умыслом, удерживая в руке предмет, внешне похожий на топор, не реагируя на законные требования полицейского бросить предмет, демонстрировал его, высказывал угрозы убийством и расправой, после чего начал активное движение в направлении сотрудника полиции, чем угрожал его здоровью в связи с выполнением последним служебных обязанностей.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Он пояснил, что конфликт возник на почве предыдущих событий, связанных с мобилизацией его сына сотрудниками ТЦК, а также из-за замечаний относительно расположения служебного автомобиля полиции. Обвиняемый отметил, что взял топор из автомобиля, чтобы напугать, а не с намерением нанести удар.

Прокурор и адвокат возражений относительно обстоятельств дела не высказали. Суд, руководствуясь частью 3 статьи 349 Уголовно-процессуального кодекса Украины, счел нецелесообразным исследование доказательств, поскольку обстоятельства дела сторонами не оспаривались, а позиция участников была добровольной.

Суд пришел к выводу, что обвиняемый своими умышленными действиями совершил угрозу убийством или насилием в отношении сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 345 Уголовного кодекса Украины.

При назначении наказания суд учел степень тяжести совершенного преступления, личность обвиняемого (пенсионер, работает руководителем районного общества охотников и рыболовов, ранее не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит), смягчающее обстоятельство — искреннее раскаяние, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.

Что решил суд

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет лишения свободы. На основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины обвиняемый освобожден от отбывания основного наказания с испытательным сроком продолжительностью 1 (один) год. На него возложены обязанности, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1 статьи 76 Уголовного кодекса Украины: периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать этому органу об изменении места жительства, работы или учебы.

В срок назначенного наказания суд зачел срок задержания с 25 марта по 26 марта 2025 года (день за день) и срок круглосуточного домашнего ареста с 26 марта по 21 мая 2025 года (три дня ареста за один день лишения свободы) в соответствии с частью 5 и частью 7 статьи 72 Уголовного кодекса Украины.

Меру пресечения в виде домашнего ареста оставлено без изменений до вступления приговора в законную силу. После вступления приговора в законную силу вещественное доказательство — топор с поврежденной рукояткой — постановлено уничтожить.

Приговор может быть обжалован в Черкасский апелляционный суд через Жашковский районный суд Черкасской области в течение тридцати дней со дня его оглашения. Обстоятельства, которые не оспаривались сторонами во время судебного разбирательства, не могут быть предметом апелляционного обжалования в соответствии с частью 3 статьи 349 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

