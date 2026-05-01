Спроба налякати правоохоронців сокирою через мобілізацію сина закінчилася ув’язненням – деталі справи

19:21, 1 травня 2026
На Черкащині чоловік погрожував правоохоронцям сокирою на фоні попередніх подій, пов’язаних з мобілізацією його сина.
Жашківський районний суд Черкаської області ухвалив вирок за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза вбивством або насильством щодо працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків).

Обставини справи № 693/527/25

Згідно з вироком, 25 березня 2025 року близько 08:50 на автомобільній дорозі сполучення «Жашків – Литвинівка» Уманського району Черкаської області обвинувачений, перебуваючи в спілкуванні з інспектором сектору реагування патрульної поліції, достовірно знаючи, що перед ним працівник правоохоронного органу у форменому одязі, який виконує службові обов’язки, діючи з прямим умислом, утримуючи в руці предмет, зовні схожий на сокиру, не реагуючи на законні вимоги поліцейського покинути предмет, демонстрував його, висловлював погрози вбивством та розправою, після чого розпочав активний рух у напрямку працівника поліції, чим погрожував його здоров’ю у зв’язку з виконанням останнім службових обов’язків.

У судовому засіданні обвинувачений вину визнав повністю. Він пояснив, що конфлікт виник на ґрунті попередніх подій, пов’язаних із мобілізацією його сина працівниками ТЦК, а також через зауваження щодо розташування службового автомобіля поліції. Обвинувачений зазначив, що взяв сокиру з автомобіля, щоб налякати, а не з наміром завдати удару.

Прокурор та адвокат заперечень щодо обставин справи не висловили. Суд, керуючись частиною 3 статті 349 Кримінального процесуального кодексу України, визнав недоцільним дослідження доказів, оскільки обставини справи сторонами не оспорювалися, а позиція учасників була добровільною.

Суд дійшов висновку, що обвинувачений своїми умисними діями вчинив погрозу вбивством або насильством щодо працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, тобто кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 345 Кримінального кодексу України.

При призначенні покарання суд врахував ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинуваченого (пенсіонер, працює керівником районного товариства мисливців та рибалок, раніше не судимий, на обліку в психіатра та нарколога не перебуває), обставину, що пом’якшує покарання — щире каяття, та відсутність обставин, що обтяжують покарання.

Що вирішив суд

Суд призначив обвинуваченому покарання у виді 2 років позбавлення волі. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України обвинуваченого звільнено від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 1 (один) рік. На нього покладено обов’язки, передбачені пунктами 1 та 2 частини 1 статті 76 Кримінального кодексу України: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

У строк призначеного покарання суд зарахував строк затримання з 25 березня по 26 березня 2025 року (день за день) та строк цілодобового домашнього арешту з 26 березня по 21 травня 2025 року (три дні арешту за один день позбавлення волі) відповідно до частини 5 та частини 7 статті 72 Кримінального кодексу України.

Міру запобіжного заходу у виді домашнього арешту залишено без змін до набрання вироком законної сили. Після набрання вироком законної сили речовий доказ — сокиру з пошкодженим руків’ям — постановлено знищити.

Вирок може бути оскаржено до Черкаського апеляційного суду через Жашківський районний суд Черкаської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Обставини, які не оспорювалися сторонами під час судового розгляду, не можуть бути предметом апеляційного оскарження відповідно до частини 3 статті 349 Кримінального процесуального кодексу України.

