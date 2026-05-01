Кому не предоставят автоматическую отсрочку через «Резерв+», — рассказали в Минобороны

Отдельные категории военнообязанных не могут оформить отсрочку через «Резерв+» и должны подавать документы лично в ЦНАП.

В Министерстве обороны Украины разъяснили, кто из военнообязанных не может получить автоматическую отсрочку через приложение «Резерв+» и должен обращаться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Речь идет о ряде категорий граждан, для которых оформление отсрочки возможно исключительно путем подачи документов в ЦНАП.

В частности, это:

опекуны, попечители, приемные родители и родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет;

усыновители или законные представители детей-сирот;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законом;

военнообязанные в возрасте до 25 лет после прохождения базовой общевойсковой подготовки;

лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или в период военного положения;

родственники Героев Украины, посмертно награжденных за мужество во время Революции Достоинства;

лица, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военнослужащие, освобожденные из плена;

лица, у которых один из родителей супруги или супруга имеет инвалидность I или II группы;

родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности;

лица, осуществляющие уход за тяжелобольным членом семьи;

опекуны лиц, признанных недееспособными;

лица, имеющие супруга или супругу с инвалидностью III группы;

граждане, ухаживающие за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью;

учителя школ.

В Минобороны отмечают, что для этих категорий оформление отсрочки через «Резерв+» не предусмотрено, поэтому необходимо обращаться в ЦНАП для подачи соответствующих документов.

