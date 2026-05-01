Кому не дадуть автоматично відстрочку через Резерв+, – розповіли в Міноборони

Окремі категорії військовозобов’язаних не можуть оформити відстрочку через «Резерв+» і мають подавати документи особисто в ЦНАП.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві оборони України роз’яснили, хто з військовозобов’язаних не може отримати автоматичну відстрочку через застосунок «Резерв+» і повинен звертатися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Йдеться про низку категорій громадян, для яких оформлення відстрочки можливе виключно через подання документів у ЦНАП.

Зокрема, це:

опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;

усиновлювачі або законні представники дітей-сиріт;

інші військовозобов’язані чи окремі категорії громадян у випадках, передбачених законом;

військовозобов’язані віком до 25 років після проходження базової загальновійськової підготовки;

особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи в період воєнного стану;

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

особи, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військовослужбовці, звільнені з полону;

особи, які мають одного з батьків дружини або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без встановленої інвалідності;

особи, які здійснюють догляд за тяжкохворим членом сім’ї;

опікуни осіб, визнаних недієздатними;

особи, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю III групи;

громадяни, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості з інвалідністю;

вчителі шкіл.

У Міноборони наголошують, що для цих категорій оформлення відстрочки через «Резерв+» не передбачене, тому необхідно звертатися до ЦНАП для подання відповідних документів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.