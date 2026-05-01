  1. В Україні

Кому не дадуть автоматично відстрочку через Резерв+, – розповіли в Міноборони

21:11, 1 травня 2026
Окремі категорії військовозобов’язаних не можуть оформити відстрочку через «Резерв+» і мають подавати документи особисто в ЦНАП.
У Міністерстві оборони України роз’яснили, хто з військовозобов’язаних не може отримати автоматичну відстрочку через застосунок «Резерв+» і повинен звертатися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Йдеться про низку категорій громадян, для яких оформлення відстрочки можливе виключно через подання документів у ЦНАП.

Зокрема, це:

  • опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;
  • усиновлювачі або законні представники дітей-сиріт;
  • інші військовозобов’язані чи окремі категорії громадян у випадках, передбачених законом;
  • військовозобов’язані віком до 25 років після проходження базової загальновійськової підготовки;
  • особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи в період воєнного стану;
  • родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
  • особи, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;
  • військовослужбовці, звільнені з полону;
  • особи, які мають одного з батьків дружини або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
  • батьки, які виховують тяжкохвору дитину без встановленої інвалідності;
  • особи, які здійснюють догляд за тяжкохворим членом сім’ї;
  • опікуни осіб, визнаних недієздатними;
  • особи, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю III групи;
  • громадяни, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості з інвалідністю;
  • вчителі шкіл.

У Міноборони наголошують, що для цих категорій оформлення відстрочки через «Резерв+» не передбачене, тому необхідно звертатися до ЦНАП для подання відповідних документів.

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

