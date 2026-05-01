В Украине предлагают законодательно определить подходы к оценке угроз для ядерных объектов
Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №15213 об изменениях в сфере физической защиты ядерных объектов.
Документ предусматривает законодательное определение полномочий правительства, регулятора ядерной и радиационной безопасности и других госорганов в части формирования и утверждения проектной угрозы для ядерных установок, материалов и радиоактивных отходов. Речь идет об урегулировании подходов к оценке рисков и усилению безопасности в сфере использования ядерной энергии в Украине.
Законопроектом предлагается внести изменения в ЗУ «О физической защите ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения» относительно:
внесение изменений в название термина «проектная угроза»;
полномочия органа государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности на организацию работы по определению проектной угрозы;
определение перечня государственных органов и учреждений, которые будут привлекаться органом государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности для работы по определению проектной угрозы;
предоставление правительству полномочий утверждать проектную угрозу и порядок взаимодействия органа государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности с субъектами определения проектной угрозы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.