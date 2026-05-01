В Украине предлагают законодательно определить подходы к оценке угроз для ядерных объектов

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, предлагающий урегулировать определение проектной угрозы в сфере ядерной и радиационной безопасности, а также распределить полномочия между органами власти.

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №15213 об изменениях в сфере физической защиты ядерных объектов.

Документ предусматривает законодательное определение полномочий правительства, регулятора ядерной и радиационной безопасности и других госорганов в части формирования и утверждения проектной угрозы для ядерных установок, материалов и радиоактивных отходов. Речь идет об урегулировании подходов к оценке рисков и усилению безопасности в сфере использования ядерной энергии в Украине.

Законопроектом предлагается внести изменения в ЗУ «О физической защите ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения» относительно:

внесение изменений в название термина «проектная угроза»;

полномочия органа государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности на организацию работы по определению проектной угрозы;

определение перечня государственных органов и учреждений, которые будут привлекаться органом государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности для работы по определению проектной угрозы;

предоставление правительству полномочий утверждать проектную угрозу и порядок взаимодействия органа государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности с субъектами определения проектной угрозы.

