В Україні пропонують законодавчо визначити підходи до оцінки загроз для ядерних об’єктів

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується врегулювати визначення проектної загрози у сфері ядерної та радіаційної безпеки, а також розподілити повноваження між органами влади.

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №15213 щодо змін у сфері фізичного захисту ядерних об’єктів.

Документ передбачає законодавче визначення повноважень уряду, регулятора ядерної та радіаційної безпеки та інших держорганів у частині формування і затвердження «проектної загрози» для ядерних установок, матеріалів і радіоактивних відходів. Йдеться про врегулювання підходів до оцінки ризиків і посилення безпеки у сфері використання ядерної енергії в Україні.

Законопроєктом пропонується внести зміни до ЗУ «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»щодо:

внесення змін до назви терміну «проєктна загроза»;

уповноваження органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на організацію роботи з визначення проектної загрози;

визначення переліку державних органів та установ, які залучатимуться органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки для роботи з визначення проектної загрози;

надання уряду повноважень затверджувати проєктну загрозу та Порядок взаємодії органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки з суб’єктами визначення проектної загрози.

