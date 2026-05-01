В Україні пропонують законодавчо визначити підходи до оцінки загроз для ядерних об’єктів
Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №15213 щодо змін у сфері фізичного захисту ядерних об’єктів.
Документ передбачає законодавче визначення повноважень уряду, регулятора ядерної та радіаційної безпеки та інших держорганів у частині формування і затвердження «проектної загрози» для ядерних установок, матеріалів і радіоактивних відходів. Йдеться про врегулювання підходів до оцінки ризиків і посилення безпеки у сфері використання ядерної енергії в Україні.
Законопроєктом пропонується внести зміни до ЗУ «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»щодо:
- внесення змін до назви терміну «проєктна загроза»;
- уповноваження органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на організацію роботи з визначення проектної загрози;
- визначення переліку державних органів та установ, які залучатимуться органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки для роботи з визначення проектної загрози;
- надання уряду повноважень затверджувати проєктну загрозу та Порядок взаємодії органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки з суб’єктами визначення проектної загрози.
