Не только теория: школьники будут проходить тренировки с военными и на полигонах в рамках курса «Защита Украины»

18:45, 1 мая 2026
Заместитель главы Киевской ОГА Жанна Осипенко сообщила, что в Украине усиливают практическую подготовку школьников в рамках курса «Защита Украины», привлекая к обучению военных и ветеранов и создавая специальные ячейки для отработки навыков самозащиты, тактической медицины и действий в чрезвычайных ситуациях.
В Украине усиливают практическую составляющую подготовки школьников в рамках курса «Защита Украины», привлекая к обучению боевые подразделения и ветеранов. Такой подход направлен на повышение уровня навыков безопасности у молодежи, придание учебному процессу более прикладного характера и подготовку учеников к действиям в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщила заместитель главы Киевской областной государственной администрации Жанна Осипенко.

Она отметила, что в Киевской области уже создано 69 соответствующих центров на базе школ и учреждений профессионально-технического образования. Это современные пространства, где обучение организовано по принципу концентрации ресурсов: ученики из разных учебных заведений общины приезжают в один центр, чтобы в течение дня отрабатывать практические навыки.

«Это специально созданные пространства, которые помогают нам обучать детей, в первую очередь, навыкам самозащиты, формировать современные компетенции в сфере безопасности и обороны. Соответственно, привлечение боевых подразделений для мастер-классов, обучения детей и проведения тренировок, по нашему мнению, дает очень значительный положительный эффект с точки зрения практической отработки навыков. Мы начали это с пригородной общины и будем масштабировать на другие», — пояснила Осипенко в эфире телеканала «Апостроф».

К образовательному процессу активно привлекают военных, которые проводят мастер-классы, тренировки и практические занятия. Это позволяет сделать подготовку максимально приближенной к реальным условиям. Организация обучения предусматривает, что ученики из разных учебных заведений общины в определенные дни посещают центры и проводят там полный учебный день. Помимо занятий в помещениях, предусмотрены также выездные тренировки — полевые сборы и занятия на специально оборудованных полосах препятствий и полигонах.

«Мы отдаем приоритет при подборе преподавателей для центров защиты Украины именно ветеранам и нашим военным с боевым опытом, поскольку уверены, что это позволит лучше подготовить молодежь. В первую очередь — самозащита, умение защитить себя. Далее — формирование компетенций в тактической медицине, обращении с современным оружием, минной безопасности. Все это входит в обновленный курс защиты Украины», — подчеркнула она.

Для реализации программы создана необходимая материально-техническая база: закуплены тренажеры, симуляторы, учебное оружие и медицинское оборудование. Финансирование осуществляется за счет государственного, областного и местных бюджетов. В планах — расширение сети центров и привлечение большего количества учебных заведений.

Курс является обязательным для учеников 10–11 классов, однако при наличии индивидуальных обстоятельств возможен гибкий подход. При этом используется исключительно учебное или электронное оружие.

«Детям чрезвычайно интересно, потому что это в значительной степени практическая работа. Это не сухие лекции с теорией — дети пробуют оказывать медицинскую помощь, работать с оружием (пусть и учебным), используют электронные тиры и различные симуляторы. Для родителей важно, чтобы дети были в безопасности, поэтому мы создаем все необходимые условия: подвоз школьными автобусами, организация питания. Центры создаются в тех учебных заведениях, которые имеют оборудованные укрытия», — отметила Осипенко.

В то же время чиновница подчеркнула, что, несмотря на использование исключительно учебного оружия, в случаях, связанных с религиозными или иными убеждениями учеников, предусмотрен индивидуальный подход. Она также отметила, что базовые навыки самозащиты являются универсальными и необходимыми для каждого.

По ее словам, курс прежде всего направлен на формирование навыков самозащиты и ключевых компетенций, которые человек должен приобретать с детства и развивать на протяжении жизни, чтобы чувствовать себя в безопасности. В то же время программа предусматривает подготовку к защите Украины, однако в первую очередь речь идет об умении действовать в чрезвычайных ситуациях и сохранять безопасность — как свою, так и окружающих.

военные школа

