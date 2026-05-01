Не лише теорія: школярі проходитимуть тренування з військовими та на полігонах у межах курсу «Захист України»

Заступниця голови Київської ОДА Жанна Осипенко повідомила, що в Україні посилюють практичну підготовку школярів у межах курсу «Захист України», залучаючи до навчання військових і ветеранів та створюючи спеціальні осередки для відпрацювання навичок самозахисту, тактичної медицини й дій у надзвичайних ситуаціях.

В Україні посилюють практичну складову підготовки школярів у межах курсу «Захист України», залучаючи до навчання бойові підрозділи та ветеранів. Такий підхід спрямований на підвищення рівня безпекових навичок молоді, надання навчальному процесу більш прикладного характеру та підготовку учнів до дій у надзвичайних ситуаціях. Про це повідомила заступниця голови Київської обласної державної адміністрації Жанна Осипенко.

Вона зазначила, що в Київській області вже створено 69 відповідних осередків на базі шкіл і закладів професійно-технічної освіти. Це сучасні простори, де навчання організоване за принципом концентрації ресурсів: учні з різних закладів громади приїжджають до одного центру, щоб протягом дня відпрацьовувати практичні навички.

"Це спеціально створені простори, які допомагають нам навчати дітей, в першу чергу, мати навички самозахисту, мати сучасні компетенції з безпеки і оборони. І, відповідно, залучення бойових підрозділів для майстер-класів, для навчання дітей, для проведення вишколів, на нашу думку, якраз дає дуже великий позитивний ефект у плані практичності відпрацювання навичок. Ми це розпочали з пристоличної громади і будемо масштабувати на інші громади", — пояснила Жанна Осипенко в ефірі каналу «Апостроф».

До освітнього процесу активно залучають військових, які проводять майстер-класи, тренування та практичні заняття. Це дозволяє зробити підготовку більш наближеною до реальних умов. Організація навчання передбачає, що учні з різних закладів освіти громади у визначені дні відвідують осередки та проводять там повний навчальний день. Крім занять у приміщеннях, передбачені також виїзні тренування — польові збори та навчання на спеціально облаштованих смугах перешкод і полігонах.

"Ми віддаємо пріоритет при підборі викладачів для осередків захисту України саме ветеранам, саме нашим військовим, які мають бойовий досвід, бо ми переконані, що це дасть можливість краще підготувати нашу молодь. В першу чергу — самозахист, вміння захистити себе. Далі — формування компетенцій і в тактичній медицині, і поводженні із сучасною зброєю, протимінній безпеці. Все це входить до оновленого курсу захисту України", — підкреслила вона.

Для реалізації програми створено необхідну матеріально-технічну базу: придбано тренажери, симулятори, навчальну зброю та медичне обладнання. Фінансування забезпечується за рахунок державного, обласного та місцевих бюджетів. У подальших планах — розширення мережі осередків і залучення більшої кількості навчальних закладів.

Курс є обов’язковим для учнів 10–11 класів, однак у разі індивідуальних обставин можливе застосування гнучкого підходу. При цьому використовується виключно навчальна або електронна зброя.

"Дітям надзвичайно цікаво, тому що це велика частина саме практичної роботи. Це не сухі лекції, де дається теорія, це діти пробують надання медичної допомоги, поводження із зброєю, хоч вона навчальна, це електронні тири, це різні симулятори. Для батьків важливо, щоб діти були в безпеці. І ми створюємо всі можливі умови: підвезення шкільними автобусами, організація харчування. Осередки створюються в тих закладах освіти, які мають облаштовані укриття", — зауважила Осипенко.

Водночас посадовиця наголосила, що, попри використання виключно навчальної зброї, у випадках, пов’язаних із релігійними чи іншими переконаннями учнів, передбачено індивідуальний підхід. Вона також підкреслила, що базові навички самозахисту є універсальними та необхідними для кожної людини.

За її словами, курс передусім спрямований на формування навичок самозахисту та ключових компетенцій, які людина має здобувати ще з дитинства і розвивати впродовж життя, щоб почуватися безпечно. Водночас програма передбачає і підготовку до захисту України, однак першочерговим є вміння діяти в надзвичайних ситуаціях і зберігати безпеку — як власну, так і оточуючих.

