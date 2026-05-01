Укрзализныця со 2 мая изменяет правила возврата билетов: новые проценты компенсации и условия

Укрзализныця вводит новые правила возвращения билетов на внутренние поезда: теперь сумма компенсации напрямую будет зависеть от времени сдачи проездного документа.

С 2 мая в Украине вводятся новые правила возврата железнодорожных билетов. Соответствующий приказ Министерства развития общин и территорий уже прошёл общественное обсуждение и вступает в силу. Об этом сообщает Укрзализныця.

Речь идёт о внутренних перевозках: теперь сумма компенсации будет зависеть от того, за сколько дней до отправления пассажир возвращает билет. Чем ближе к дате поездки — тем меньший процент стоимости компенсируется.

Что это означает для пассажира: изменится процент стоимости билета, подлежащий возврату в случае отказа от поездки. Чем ближе к дате отправления — тем большую часть стоимости удержат.

При этом для военнослужащих, покупающих билеты через «Армия+», никаких ограничений не предусмотрено: будет возмещаться 100% стоимости при возврате билета до графикового отправления поезда.

Возврат билетов, приобретённых через «Армия+», осуществляется онлайн в приложении.

Для всех остальных категорий пассажиров по новым правилам процент суммы возврата для рейсов с горизонтом продаж 20 суток будет следующим:

• за 15–20 дней до рейса — возвращается 100% суммы;

• за 10–14 дней — 95–90% суммы;

• за 9–5 дней — 75%;

• за 4–1 день — 50%;

• менее чем за сутки, но не позднее чем через 1 час после отправления — только стоимость плацкарты (небольшая часть стоимости железнодорожного билета, подтверждающая право пассажира на занятие отдельного нумерованного места в вагоне, без стоимости самой перевозки).

Новая модель дифференцированных условий возврата основана не на фиксированном «календарном» периоде продажи (20 или 14 дней), а на фактическом времени, в течение которого билет находился в открытой продаже. Для этого используется двойная шкала, учитывающая, когда именно был открыт продаж на конкретный поезд и сколько дней осталось до отправления на момент возврата билета.

Если продажа открывается менее чем за 14 дней до отправления, как в случае с некоторыми рейсами в прифронтовые города, система работает по адаптированной логике. Пассажир получает полное возмещение в пределах фактически доступного периода продажи, а финансовые ограничения применяются только по мере приближения даты отправления поезда.

Например, если продажа открыта с горизонтом 10 дней:

• возврат билета за 10 дней до отправления предусматривает возврат 95% стоимости;

• за 5–9 дней до отправления — 75% стоимости;

• за 1–4 дня — 50% стоимости;

• за 24 часа, но не позднее чем через 1 час после отправления поезда возвращается только стоимость билета, а стоимость плацкарты не возвращается.

Цель изменений — стимулировать пассажиров возвращать билеты сразу после изменения планов, повысить прогнозируемость пассажиропотока и эффективнее управлять подвижным составом. Это также позволит быстрее возвращать свободные места в продажу.

Новые правила дополнительно должны сдержать деятельность перекупщиков, для которых возврат билетов в последний момент станет невыгодным, а также помогут увеличить доходы железной дороги на фоне роста затрат на восстановление инфраструктуры.

