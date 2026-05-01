Укрзалізниця з 2 травня змінює правила повернення квитків: нові відсотки компенсації та умови

Укрзалізниця запроваджує нові правила повернення квитків на внутрішні поїзди: відтепер сума компенсації напряму залежатиме від часу здачі проїзного документа.

З 2 травня в Україні запроваджуються нові правила повернення залізничних квитків. Відповідний наказ Міністерства розвитку громад та територій уже пройшов громадське обговорення та набирає чинності. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Йдеться про внутрішні перевезення: відтепер сума відшкодування залежатиме від того, за скільки днів до відправлення пасажир повертає квиток. Чим ближче до дати поїздки — тим менший відсоток вартості компенсується.

Що це означає для пасажира: зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Що ближче до дати відправлення — тим більшу частку вартості буде утримано.

При цьому для військовослужбовців, що купують квитки через Армія+, жодних обмежень не заплановано: відшкодовуватиметься 100% вартості при поверненні квитка до графікової відправки поїзда. Повернення квитків, придбаних в Армія+, здійснюється онлайн у застосунку.

Для всіх інших категорій пасажирів за новими правилами відсоток суми повернення для рейсів із горизонтом продажів 20 діб стане наступним:

• 15–20 днів до рейсу — повертається 100% суми;

• 10–14 днів — 95–90% суми;

• 9–5 днів — 75%;

• 4–1 день — 50%;

• менше ніж за добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення — тільки вартість плацкарти (невелика частина вартості залізничного квитка, яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого пронумерованого місця у вагоні, тобто без вартості власне перевезення).

Нова модель диференційованих умов повернення ґрунтується не на фіксованому «календарному» періоді для реалізації проїзних документів (20 або 14 днів), а на фактичному, протягом якого квиток перебував у відкритому продажі. Саме для цього в моделі використовується подвійна шкала, де враховується, коли саме було відкрито продаж на конкретний поїзд та скільки днів залишилося до відправлення на момент повернення квитка.

Якщо продаж відкривається менше ніж за 14 днів до відправлення, як у випадку з деякими рейсами до прифронтових міст, система працює за адаптованою логікою. Пасажир отримує повне повернення у межах реально доступного періоду відкриття продажу, а фінансові обмеження застосовуються лише у міру наближення до дати відправлення поїзда.

Наприклад, якщо продаж відкрито з горизонтом на 10 днів:

• повернення квитка за 10 днів до відправлення передбачає повернення 95% вартості;

• за 5–9 днів до відправлення — 75% вартості;

• за 1–4 дні — 50% вартості;

• за 24 години, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення поїзда повертається тільки вартість квитка, а вартість плацкарти не повертається.

Мета змін: стимулювати пасажирів повертати квитки одразу після зміни планів, підвищити прогнозованість пасажиропотоку та ефективніше керувати рухомим складом. Це також дозволить швидше повертати вільні місця у продаж.

Нові правила мають додатково стримати діяльність перекупників, для яких повернення квитків в останній момент стане невигідним, а також допоможуть збільшити доходи залізниці в умовах зростання витрат на відновлення інфраструктури.

