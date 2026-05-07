Как облагается налогом аренда сельхозземли: правила уплаты НДФЛ

В налоговой службе объяснили, что доход от аренды сельскохозяйственной земли облагается НДФЛ исходя из суммы, указанной в договоре, но не менее 3% от нормативной стоимости земельного участка или пая.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области объяснила, как правильно облагается налогом доход от аренды сельскохозяйственной земли.

Отмечается, что в соответствии с пп. 170.1.1 НКУ налоговым агентом налогоплательщика — арендодателя в отношении его дохода от предоставления в аренду (эмфитевзис) земельного участка сельскохозяйственного назначения, земельной доли (пая), имущественного пая является арендатор.

При этом объект налогообложения определяется исходя из размера арендной платы, указанной в договоре аренды, но не меньше минимальной суммы арендного платежа, установленной законодательством по вопросам аренды земли.

Статьей 21 Закона Украины от 06.10.1998 №161-XIV «Об аренде земли» с изменениями и дополнениями установлено, что размер, условия и сроки внесения арендной платы за землю определяются по соглашению сторон в договоре аренды (кроме сроков внесения арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности, которые устанавливаются в соответствии с НКУ).

В то же время, согласно ст. 1 Указа Президента Украины от 02.02.2002 №92/2002 «О дополнительных мерах по социальной защите крестьян — владельцев земельных участков и земельных долей (паёв)» с изменениями и дополнениями, плата за аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения, земельных долей (паёв) должна составлять не менее 3% определённой в соответствии с законодательством стоимости земельного участка или пая.

Кроме того, условиями Типового договора аренды земельной доли (пая), утверждённого приказом Государственного комитета Украины по земельным ресурсам от 17.01.2000 №5 с изменениями и дополнениями, предусмотрено, что размер арендной платы определяется по договорённости сторон, но не может быть меньше размера, установленного действующим законодательством.

Таким образом, объект налогообложения налогом на доходы физических лиц по операциям по предоставлению в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения или земельной доли (пая) определяется исходя из размера арендной платы, указанной в договоре аренды, но не менее 3% определённой в соответствии с законодательством стоимости земельного участка или пая.

