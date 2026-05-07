В деле о смерти Аднана Кивана в клинике Odrex защита обвиняемого врача просит изменить суд

В уголовном деле о возможном ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей врачами частной клиники Odrex, что могло повлечь смерть бизнесмена Аднана Кивана, суд должен был перейти к исследованию медицинских доказательств и заслушиванию специалиста в сфере онкологии. Речь идет о допросе независимого эксперта-онколога, который должен был дать профессиональную оценку тому, соответствовали ли, по его мнению, действия обвиняемых врачей медицинским протоколам во время лечения пациента.

Однако во время заседания, состоявшегося 5 мая 2026 года в Приморском районном суде Одессы, сторона защиты обвиняемого хирурга Виталия Русакова заявила ходатайство о передаче уголовного производства в другой суд.

Адвокат обвиняемого хирурга Виталия Русакова Николай Ореховский обосновал ходатайство тем, что представитель потерпевшей стороны, адвокат Даниил Гранин, в 2016–2020 годах работал в Приморском районном суде Одессы.

Сторона защиты ссылалась на положения ст. 34 УПК Украины, регулирующей вопросы направления уголовного производства из одного суда в другой, а также на ст. 58 УПК Украины относительно процессуального статуса представителя потерпевшего.

«Потерпевшими в указанном уголовном производстве являются жена умершего Аднана Кивана и сын покойного. Их интересы в данном деле представляет адвокат Гранин Даниил Витальевич. Согласно части 4 статьи 58 УПК, представитель потерпевшего как участник уголовного производства пользуется всеми правами потерпевшего, кроме тех, которые законом определены исключительно для самого потерпевшего. Системный анализ этой нормы в сочетании с пунктом 3 части 1 статьи 34 УПК свидетельствует, что законодательная гарантия беспристрастности суда должна распространяться и на случаи, когда в суде работал не только сам потерпевший, но и его представитель, поскольку последний является непосредственным реализатором процессуальных прав самого потерпевшего», — заявил в суде адвокат обвиняемого врача.

Представители потерпевшей стороны возразили против удовлетворения ходатайства. Адвокат Даниил Гранин отметил, что не состоял в трудовых отношениях с нынешним составом суда. Он обратил внимание, что председательствующая судья Лариса Переверзева начала работать в Приморском районном суде уже после его увольнения.

По словам Гранина, сам факт его предыдущей работы в аппарате суда не может автоматически свидетельствовать о наличии оснований для передачи производства в другой суд, если отсутствует связь с конкретным составом суда, рассматривающим дело. Другой представитель потерпевшей стороны, адвокат Александр Димоглов, также выступил против удовлетворения ходатайства.

«Возражаю против удовлетворения ходатайства, считаю его абсолютно необоснованным, поскольку не были предоставлены доказательства непосредственной взаимосвязанности между работой адвоката Гранина и судьей Переверзевой. Обоснованных оснований для передачи дела в другой суд, считаю, предоставлено не было. Само поведение и само это ходатайство расцениваю как затягивание судебного разбирательства. Прошу суд отказать в удовлетворении данного ходатайства», — заявил во время судебного заседания Димоглов.

Представители потерпевших настаивают, что такие процессуальные ходатайства могут свидетельствовать о затягивании рассмотрения уголовного производства. Ходатайство об изменении суда было заявлено на этапе, когда суд должен был перейти к исследованию медицинской составляющей дела и заслушать специалиста-онколога относительно соответствия действий медицинских работников протоколам лечения и стандартам оказания медицинской помощи.

Вместе с тем судья Лариса Переверзева удовлетворила ходатайство защиты и постановила направить представление в Одесский апелляционный суд для решения вопроса о передаче уголовного производства в другой суд.

Напомним, продолжается рассмотрение резонансного дела о возможном ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинскими работниками частной клиники Odrex, что могло привести к смерти бизнесмена Аднана Кивана.

На скамье подсудимых находятся хирург Виталий Русаков и онколог Марина Белоцерковская, которая уже не работает в клинике.

По данным обвинения, во время лечения пациента действия медиков могли не соответствовать установленным медицинским стандартам и протоколам оказания помощи. Именно эти обстоятельства сейчас исследуются в рамках судебного производства.

В то же время сторона защиты настаивает на отсутствии в действиях врачей состава уголовного правонарушения. Во время судебных заседаний адвокаты Виталия Русакова, в частности, апеллировали к характеру взаимоотношений между врачом и пациентом, демонстрировали их совместные фотографии, а также цитировали личную переписку.

Защита Русакова утверждает, что характер коммуникации между врачом и пациентом может свидетельствовать о надлежащем отношении медика и опровергать утверждения о возможном безразличии или ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.