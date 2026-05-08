Без жилищных очередей и приватизации: в Украине обсуждают новую систему социального жилья для ВПЛ и госслужащих

В Украине обсудили концепцию развития социального и служебного жилья.

Верховная Рада, органы местного самоуправления и ассоциации обсудили концептуальные основы формирования новой системы социального жилья.

В ходе мероприятия участники подчеркнули важность проведения обобщающих мероприятий для формирования целостного видения будущего законопроекта, в частности с учетом практического опыта регионов. Одновременно отмечена необходимость обеспечения баланса между уважением к местной автономии и формированием единых общенациональных правил в сфере социального жилья.

Отдельное внимание уделено определению будущей модели жилищной политики, которая должна заменить устаревшие подходы, в частности систему жилищных очередей. Среди ключевых направлений — развитие современных финансовых инструментов обеспечения жильем и нормативное закрепление понятия «достойного жилья» с учетом европейских стандартов.

«Задачей является определение того, что должно быть заложено в архитектуру законопроекта, с одновременным получением обратной связи от регионов, поскольку социальное жилье является проблематикой как центральной власти, так и органов местного самоуправления», — отметила глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

В рамках дискуссии подчеркнуто, что социальное жилье должно оставаться в государственной или коммунальной собственности и не подлежит приватизации либо нецелевому отчуждению.

Также участники рассмотрели модель управления социальным жильем, включая арендные механизмы. Отмечена целесообразность использования частного жилищного фонда через инструменты социальной аренды на этапе недостаточного развития государственного и коммунального жилищного фонда. Такой подход соответствует европейской практике, где органы социальной защиты выступают надежными плательщиками аренды.

Отмечалось, что рынок арендного жилья в Украине остается недостаточно развитым и во многом находится в теневом секторе. В связи с этим обсуждались возможности расширения бюджетных программ компенсации аренды, в частности для внутренне перемещенных лиц.

Отдельным блоком рассмотрены вопросы обеспечения жильем ветеранов войны, государственных служащих и работников прифронтовых территорий. Участники подчеркнули, что наличие служебного и социального жилья является важным фактором удержания и привлечения кадров в сложных условиях безопасности.

Также поднимался вопрос управления жилищным фондом, в частности формирования жилищных активов органами местного самоуправления как финансового ресурса, который в перспективе может быть использован для восстановления деоккупированных территорий.

Кроме того, обсуждалась эффективность существующих механизмов распределения жилья, включая применение случайных принципов, что требует совершенствования через законодательное определение четких критериев и приоритетов.

Отмечена необходимость определения оператора социального жилья на уровне государства с привлечением профильных министерств, а также способность органов местного самоуправления реализовывать соответствующие полномочия за счет управления коммунальной собственностью. Значительное внимание уделено разграничению полномочий между уровнями власти в соответствии с законодательством и европейскими стандартами.

Участники встречи также обратили внимание на механизмы финансирования через субвенции и необходимость их дальнейшего совершенствования с учетом численности населения общин, что должно стимулировать органы местного самоуправления к развитию территорий.

