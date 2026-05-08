Без житлових черг і приватизації: в Україні обговорюють нову систему соціального житла для ВПО та держслужбовців

В Україні обговорили концепцію розбудови соціального та службового житла.

Верховна Рада та органи місцевого самоврядування та асоціації обговорили концептуальні засади формування нової системи соціального житла.

Під час заходу учасники наголосили на важливості проведення узагальнюючих заходів для формування цілісного бачення майбутнього законопроєкту, зокрема, з урахуванням практичного досвіду регіонів. Водночас наголошено на необхідності забезпечення балансу між повагою до місцевої автономії та формуванням єдиних загальнонаціональних правил у сфері соціального житла.

Окрему увагу приділено визначенню майбутньої моделі житлової політики, яка має замінити застарілі підходи, зокрема систему житлових черг. Серед ключових напрямів — розвиток сучасних фінансових інструментів забезпечення житлом та нормативне закріплення поняття «гідного житла» з урахуванням європейських стандартів.

«Завданням є визначення того, що має бути закладено в архітектуру законопроєкту, із одночасним отриманням зворотного зв’язку від регіонів, адже соціальне житло є проблематикою як центральної влади, так і органів місцевого самоврядування»,- зазначила голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

У межах дискусії підкреслено, що соціальне житло має залишатися у державній або комунальній власності та не підлягати приватизації чи нецільовому відчуженню.

Окремо учасники розглянули модель управління соціальним житлом, включаючи орендні механізми. Підкреслено доцільність використання приватного житлового фонду через інструменти соціальної оренди на етапі недостатньої розбудови державного та комунального житлового фонду. Такий підхід відповідає європейській практиці, де органи соціального захисту виступають надійними платниками оренди.

Зазначалося, що ринок орендного житла в Україні залишається недостатньо розвиненим і значною мірою перебуває у тіньовому секторі. У зв’язку з цим обговорювалися можливості розширення бюджетних програм компенсації оренди, зокрема для внутрішньо переміщених осіб.

Окремим блоком розглянули питання забезпечення житлом ветеранів війни, державних службовців та працівників прифронтових територій. Учасники наголосили, що наявність службового та соціального житла є важливим фактором утримання та залучення кадрів у складних безпекових умовах.

Також було порушено питання управління житловим фондом, зокрема, формування житлових активів органами місцевого самоврядування як фінансового ресурсу, який у перспективі може бути використаний для відновлення деокупованих територій.

Окрім того, постало питання питання ефективності існуючих механізмів розподілу житла, зокрема, застосування випадкових принципів, що потребує вдосконалення шляхом законодавчого визначення чітких критеріїв і пріоритетів.

Відтак, під час зустрічі було наголошено на необхідності визначення оператора соціального житла на рівні держави із залученням профільних міністерств, і водночас підкреслено спроможність органів місцевого самоврядування реалізовувати відповідні повноваження за рахунок управління комунальною власністю. Значну увагу приділено питанням розмежування повноважень між рівнями влади відповідно до законодавства та європейських стандартів.

Учасники зустрічі звернули увагу і на механізми фінансування через субвенції та необхідність їх подальшого вдосконалення з урахуванням чисельності населення громад, що має стимулювати органи місцевого самоврядування до розвитку територій.

