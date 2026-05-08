  В Украине

Дедлайн мая: ФЛП и компаниям нужно подать декларации и уплатить налоги

22:18, 8 мая 2026
Налогоплательщикам необходимо подать квартальную отчётность и уплатить налоги.
В ГНС предупредили налогоплательщиков о приближении предельного срока подачи налоговой отчетности и уплаты обязательств — 11 мая.

К этой дате необходимо подать:

  • Налоговую декларацию рентной платы с расчетом за I квартал 2026 года:
  1. рентной платы за специальное использование лесных ресурсов;
  2. рентной платы за специальное использование воды;
  3. рентной платы за пользование недрами без рентной платы за пользование недрами при добыче углеводородного сырья.
  • Налоговую декларацию экологического налога за I квартал 2026 года.
  • Налоговую декларацию сбора за места для парковки транспортных средств за I квартал 2026 года.
  • Налоговую декларацию туристического сбора за I квартал 2026 года.
  • Налоговую декларацию плательщика единого налога третьей группы (юридические лица) за I квартал 2026 года.
  • Налоговую декларацию по налогу на прибыль предприятий за I квартал 2026 года для налогоплательщиков с квартальным отчетным периодом.
  • Расчет части чистой прибыли (дохода), дивидендов на государственную долю за I квартал 2026 года.
  • Налоговую декларацию по налогу на прибыль предприятий по соглашению о распределении продукции за I квартал 2026 года.
  • Упрощенную налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за I квартал 2026 года.
  • Налоговый расчет сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу налогоплательщиков — физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса, физическими лицами — предпринимателями и/или лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, как налоговыми агентами и плательщиками ЕСВ за I квартал 2026 года.
  • Налоговую декларацию плательщика единого налога для плательщиков III группы за I квартал 2026 года.

В ГНС также напомнили, что 11 мая является последним днем уплаты НДФЛ и военного сбора за 2025 год, указанных в годовой декларации об имущественном состоянии и доходах для ФЛП, работающих на общей системе налогообложения.

