  В Україні

Дедлайн травня: ФОПам і компаніям потрібно подати декларації і сплатити податки

22:18, 8 травня 2026
Платникам податків необхідно подати квартальну звітність та сплатити податки.пода
У ДПС попередили платників про наближення граничного строку подання податкової звітності та сплати зобов’язань — 11 травня.

До цієї дати необхідно подати:

  • Податкову декларацію рентної плати з розрахунком за І квартал 2026 року:
  1. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
  2. рентної плати за спеціальне використання води;
  3. рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини.
  • Податкову декларацію екологічного податку за І квартал 2026 року.
  • Податкову декларацію збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал 2026 року.
  • Податкову декларацію з туристичного збору за І квартал 2026 року.
  • Податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за І квартал 2026 року.
  • Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за І квартал 2026 року для платників податку, у яких базовий звітний (податковий) період дорівнює календарному кварталу.
  • Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за І квартал 2026 року.
  • Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції за І квартал 2026 року.
  • Спрощену податкову декларацію з податку на додану вартість за І квартал 2026 року.
  • Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, фізичними особами – підприємцями та/або особами, які провадять незалежну професійну діяльність, як податковими агентами та платниками єдиного внеску за І квартал 2026 року.
  • Податкову декларацію платника єдиного податку для платників ІІІ групи за І квартал 2026 року.

У ДПС також нагадали, що 11 травня є останнім днем сплати ПДФО та військового збору за 2025 рік, зазначених у річній декларації про майновий стан і доходи для ФОП, які працюють на загальній системі оподаткування.

