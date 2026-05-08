Дедлайн травня: ФОПам і компаніям потрібно подати декларації і сплатити податки

У ДПС попередили платників про наближення граничного строку подання податкової звітності та сплати зобов’язань — 11 травня.

До цієї дати необхідно подати:

Податкову декларацію рентної плати з розрахунком за І квартал 2026 року:

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів; рентної плати за спеціальне використання води; рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини.

Податкову декларацію екологічного податку за І квартал 2026 року.

Податкову декларацію збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал 2026 року.

Податкову декларацію з туристичного збору за І квартал 2026 року.

Податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за І квартал 2026 року.

Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за І квартал 2026 року для платників податку, у яких базовий звітний (податковий) період дорівнює календарному кварталу.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за І квартал 2026 року.

Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції за І квартал 2026 року.

Спрощену податкову декларацію з податку на додану вартість за І квартал 2026 року.

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, фізичними особами – підприємцями та/або особами, які провадять незалежну професійну діяльність, як податковими агентами та платниками єдиного внеску за І квартал 2026 року.

Податкову декларацію платника єдиного податку для платників ІІІ групи за І квартал 2026 року.

У ДПС також нагадали, що 11 травня є останнім днем сплати ПДФО та військового збору за 2025 рік, зазначених у річній декларації про майновий стан і доходи для ФОП, які працюють на загальній системі оподаткування.

