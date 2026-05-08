В Украину завезли элитный алкоголь для продажи под дипломатическим прикрытием — ОГП

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с детективами Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, которая организовала схему незаконного ввоза в Украину алкогольной продукции под видом дипломатического груза с последующей ее продажей на внутреннем рынке.

Шести участникам сообщено о подозрении в контрабанде подакцизных товаров в крупном размере (ч. 2 ст. 201-4 УК Украины) и незаконном хранении, транспортировке и сбыте алкогольных напитков (ч. 1 ст. 204 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые использовали связи в дипломатических учреждениях иностранных государств в Украине, что позволяло оформлять груз как предназначенный для служебного пользования и не подлежащий налогообложению. Под этим прикрытием в Украину был ввезен алкоголь известных брендов на сумму более 4 млн грн.

После прохождения таможенного оформления продукцию вывозили со складов, распределяли по гаражам и складским помещениям и в дальнейшем реализовывали конечным потребителям.

Таким образом алкоголь попадал в продажу, что запрещено законодательством Украины.

На изъятую продукцию наложен арест. Пяти подозреваемым суд определил меру пресечения в виде залога — почти по 1 млн грн каждому.

