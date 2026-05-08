  1. В Україні

В Україну завезли елітний алкоголь для продажу під дипломатичним прикриттям — ОГП

22:00, 8 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За даними слідства, підозрювані використовували зв’язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні.
В Україну завезли елітний алкоголь для продажу під дипломатичним прикриттям — ОГП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, яка організувала схему незаконного ввезення в Україну алкогольної продукції під виглядом дипломатичного вантажу з подальшим її продажем на внутрішньому ринку.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Шістьом учасникам повідомлено про підозру у контрабанді підакцизних товарів у великому розмірі (ч. 2 ст. 201-4 КК України) та незаконному зберіганні, транспортуванні та збуті алкогольних напоїв (ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, підозрювані використовували зв’язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні, що дозволяло оформлювати вантаж як такий, що призначений для службового користування та такий, що не підлягає оподаткуванню. Під цим прикриттям в Україну було ввезено алкоголь відомих брендів на суму понад 4 млн грн.

Після проходження митного оформлення продукцію вивозили зі складів, розподіляли по гаражах і складських приміщеннях та надалі реалізовували кінцевим споживачам.

У такий спосіб алкоголь потрапляв у продаж, що заборонено законодавством України.

На вилучену продукцію накладено арешт. П’ятьом підозрюваним суд визначив запобіжний захід у вигляді застави — майже по 1 млн грн кожному.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП прокуратура

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Розлад адаптації та ПТСР стали підставою для скасування вироку у справі про побиття матері — ВС

ВС скасував вирок у справі про побиття матері, оскільки суди не перевірили психічний стан засудженого та не призначили психіатричну експертизу.

Україна спростила легалізацію іноземців у війську: нові правила для добровольців у ЗСУ

З 10 травня в Україні змінюються правила перебування іноземців, які служать у Збройних Силах, Нацгвардії та Держспецтрансслужбі.

Комітет розгляне нові правила виплати винагород викривачам корупції: скільки вони зароблять та чи існують обмеження

Суди та прокуратуру зобов'яжуть звітувати перед НАЗК щодо викривачів корупції.

Руслан Кравченко, Генеральний прокурор: біографія та кар’єрний шлях від військового слідчого до ОГП

Руслан Кравченко – від слідчого військової прокуратури до керівника Офісу Генпрокурора.

Об’єднані заради справедливості 2026: Руслан Кравченко розповів, як Україна будує нову систему відповідальності за міжнародні злочини

Руслан Кравченко на конференції «Об’єднані заради справедливості» заявив, що жоден кордон не захистить злочинців від справедливості.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]