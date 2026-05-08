В Україну завезли елітний алкоголь для продажу під дипломатичним прикриттям — ОГП

За даними слідства, підозрювані використовували зв’язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, яка організувала схему незаконного ввезення в Україну алкогольної продукції під виглядом дипломатичного вантажу з подальшим її продажем на внутрішньому ринку.

Шістьом учасникам повідомлено про підозру у контрабанді підакцизних товарів у великому розмірі (ч. 2 ст. 201-4 КК України) та незаконному зберіганні, транспортуванні та збуті алкогольних напоїв (ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, підозрювані використовували зв’язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні, що дозволяло оформлювати вантаж як такий, що призначений для службового користування та такий, що не підлягає оподаткуванню. Під цим прикриттям в Україну було ввезено алкоголь відомих брендів на суму понад 4 млн грн.

Після проходження митного оформлення продукцію вивозили зі складів, розподіляли по гаражах і складських приміщеннях та надалі реалізовували кінцевим споживачам.

У такий спосіб алкоголь потрапляв у продаж, що заборонено законодавством України.

На вилучену продукцію накладено арешт. П’ятьом підозрюваним суд визначив запобіжний захід у вигляді застави — майже по 1 млн грн кожному.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.