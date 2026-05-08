В Киеве 9 мая ограничат движение по Северному мосту из-за ремонта покрытия

В Киеве 9 мая к ремонту моста через Десенку добавляется еще ограничение на Северном мосту из-за ремонта.

В субботу, 9 мая, с 7:00 до 19:00 в Киеве частично ограничат движение транспорта по Северному мосту.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ асфальтобетонного покрытия во вторых полосах движения в направлении станции метро «Почайна» и жилого массива Троещина.

В случае ухудшения погодных условий сроки выполнения работ могут быть изменены.

Отметим, что помимо этого, с 4 апреля и ориентировочно до 31 августа в городе частично ограничено движение транспорта по мосту через реку Десенка в связи с ремонтом. В этот период предусмотрено проведение восстановительных работ несущих конструкций переходных пролетов моста.

Ремонт продлен для восстановления технического состояния сооружения и обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации.

На время работ движение транспорта ограничено в направлении с правого на левый берег Днепра. Проезд организован по противоположной части моста с левого на правый берег, двумя полосами в каждом направлении.

