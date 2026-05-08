  1. В Україні

У Києві 9 травня обмежать рух Північним мостом через ремонт покриття

22:54, 8 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Києві 9 травня до ремонту мосту через Десенку додається ще обмеження на Північному мосту через ремонт.
У Києві 9 травня обмежать рух Північним мостом через ремонт покриття
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 9 травня, з 7:00 до 19:00 у Києві частково обмежать рух транспорту Північним мостом.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт асфальтобетонного покриття у других смугах руху в напрямку станції метро «Почайна» та житлового масиву Троєщина.

У разі погіршення погодних умов строки виконання робіт можуть бути змінені.

Зазначимо, що окрім цього, із 4 квітня та орієнтовно до 31 серпня у місті частково обмежили рух транспорту мостом через річку Десенка у зв’язку з ремонтом. У цей період передбачено здійснити відновлювальні роботи несних конструкцій перехідних прогонів мосту.

Ремонт продовжили для відновлення технічного стану споруди та подальшої безпечної експлуатації.

На час робіт рух транспорту обмежили у напрямку з правого на лівий берег Дніпра. Проїзд організували на протилежній частині мосту з лівого на правий берег, двома смугами в кожному напрямку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Розлад адаптації та ПТСР стали підставою для скасування вироку у справі про побиття матері — ВС

ВС скасував вирок у справі про побиття матері, оскільки суди не перевірили психічний стан засудженого та не призначили психіатричну експертизу.

Україна спростила легалізацію іноземців у війську: нові правила для добровольців у ЗСУ

З 10 травня в Україні змінюються правила перебування іноземців, які служать у Збройних Силах, Нацгвардії та Держспецтрансслужбі.

Комітет розгляне нові правила виплати винагород викривачам корупції: скільки вони зароблять та чи існують обмеження

Суди та прокуратуру зобов'яжуть звітувати перед НАЗК щодо викривачів корупції.

Руслан Кравченко, Генеральний прокурор: біографія та кар’єрний шлях від військового слідчого до ОГП

Руслан Кравченко – від слідчого військової прокуратури до керівника Офісу Генпрокурора.

Об’єднані заради справедливості 2026: Руслан Кравченко розповів, як Україна будує нову систему відповідальності за міжнародні злочини

Руслан Кравченко на конференції «Об’єднані заради справедливості» заявив, що жоден кордон не захистить злочинців від справедливості.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]