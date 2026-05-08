У Києві 9 травня обмежать рух Північним мостом через ремонт покриття

У Києві 9 травня до ремонту мосту через Десенку додається ще обмеження на Північному мосту через ремонт.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 9 травня, з 7:00 до 19:00 у Києві частково обмежать рух транспорту Північним мостом.

Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт асфальтобетонного покриття у других смугах руху в напрямку станції метро «Почайна» та житлового масиву Троєщина.

У разі погіршення погодних умов строки виконання робіт можуть бути змінені.

Зазначимо, що окрім цього, із 4 квітня та орієнтовно до 31 серпня у місті частково обмежили рух транспорту мостом через річку Десенка у зв’язку з ремонтом. У цей період передбачено здійснити відновлювальні роботи несних конструкцій перехідних прогонів мосту.

Ремонт продовжили для відновлення технічного стану споруди та подальшої безпечної експлуатації.

На час робіт рух транспорту обмежили у напрямку з правого на лівий берег Дніпра. Проїзд організували на протилежній частині мосту з лівого на правий берег, двома смугами в кожному напрямку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.