В Киеве пенсионерка отдала мошенникам почти 29 тысяч долларов после звонка о «государственной измене»

Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые под видом сотрудников СБУ выманили у 75-летней женщины все сбережения якобы для проверки.

В Киеве двум мужчинам сообщили о подозрении в мошенничестве после того, как они под видом сотрудников Службы безопасности Украины завладели деньгами пенсионерки. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, 75-летней женщине позвонили неизвестные и заявили, что СБУ якобы подозревает ее в государственной измене и финансировании страны-агрессора.

Под предлогом проведения «расследования» пенсионерке приказали передать все свои сбережения «на проверку».

Во время видеозвонка женщину заставили показать деньги, которые хранились дома. После этого ей назначили место встречи, куда она должна была принести средства.

На месте ее ждали двое мужчин, которым пенсионерка передала 28 700 долларов США и 100 евро. Злоумышленники пообещали вернуть деньги после завершения проверки.

Следователи установили, что полученные средства сообщники через обмен валют перечислили на криптовалютный счет неизвестных лиц.

Из всей суммы подозреваемые оставили себе 400 долларов США.

Действия мужчин квалифицировали как соучастие в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога — 1,2 млн грн и почти 2 млн грн.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители также проверяют их возможную причастность к другим аналогичным мошенничествам.

