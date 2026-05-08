  1. В Україні

У Києві пенсіонерка віддала шахраям майже $29 тисяч після дзвінка про «держзраду»

21:06, 8 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам, які під виглядом працівників СБУ виманили нібито для перевірки у 75-річної жінки всі заощадження.
У Києві пенсіонерка віддала шахраям майже $29 тисяч після дзвінка про «держзраду»
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві двом чоловікам повідомили про підозру у шахрайстві після того, як вони під виглядом працівників Служби безпеки України заволоділи грошима пенсіонерки. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, 75-річній жінці зателефонували невідомі та заявили, що СБУ нібито підозрює її у державній зраді та фінансуванні країни-агресора.

Під приводом проведення «розслідування» пенсіонерці наказали передати всі свої заощадження «на перевірку».

Під час відеодзвінка жінку змусили показати гроші, які зберігалися вдома. Після цього їй призначили місце зустрічі, куди вона мала принести кошти.

На місці на неї чекали двоє чоловіків, яким пенсіонерка передала 28 700 доларів США та 100 євро. Зловмисники пообіцяли повернути гроші після завершення перевірки.

Слідчі встановили, що отримані кошти спільники через обмін валют перерахували на криптовалютний рахунок невідомих осіб.

Із усієї суми підозрювані залишили собі 400 доларів США.

Дії чоловіків кваліфікували як співучасть у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави — 1,2 млн грн та майже 2 млн грн.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці також перевіряють їхню можливу причетність до інших аналогічних шахрайств.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ шахрай гроші Київ підозрюваний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Розлад адаптації та ПТСР стали підставою для скасування вироку у справі про побиття матері — ВС

ВС скасував вирок у справі про побиття матері, оскільки суди не перевірили психічний стан засудженого та не призначили психіатричну експертизу.

Україна спростила легалізацію іноземців у війську: нові правила для добровольців у ЗСУ

З 10 травня в Україні змінюються правила перебування іноземців, які служать у Збройних Силах, Нацгвардії та Держспецтрансслужбі.

Комітет розгляне нові правила виплати винагород викривачам корупції: скільки вони зароблять та чи існують обмеження

Суди та прокуратуру зобов'яжуть звітувати перед НАЗК щодо викривачів корупції.

Руслан Кравченко, Генеральний прокурор: біографія та кар’єрний шлях від військового слідчого до ОГП

Руслан Кравченко – від слідчого військової прокуратури до керівника Офісу Генпрокурора.

Об’єднані заради справедливості 2026: Руслан Кравченко розповів, як Україна будує нову систему відповідальності за міжнародні злочини

Руслан Кравченко на конференції «Об’єднані заради справедливості» заявив, що жоден кордон не захистить злочинців від справедливості.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]