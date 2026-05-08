У Києві пенсіонерка віддала шахраям майже $29 тисяч після дзвінка про «держзраду»

Правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам, які під виглядом працівників СБУ виманили нібито для перевірки у 75-річної жінки всі заощадження.

У Києві двом чоловікам повідомили про підозру у шахрайстві після того, як вони під виглядом працівників Служби безпеки України заволоділи грошима пенсіонерки. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, 75-річній жінці зателефонували невідомі та заявили, що СБУ нібито підозрює її у державній зраді та фінансуванні країни-агресора.

Під приводом проведення «розслідування» пенсіонерці наказали передати всі свої заощадження «на перевірку».

Під час відеодзвінка жінку змусили показати гроші, які зберігалися вдома. Після цього їй призначили місце зустрічі, куди вона мала принести кошти.

На місці на неї чекали двоє чоловіків, яким пенсіонерка передала 28 700 доларів США та 100 євро. Зловмисники пообіцяли повернути гроші після завершення перевірки.

Слідчі встановили, що отримані кошти спільники через обмін валют перерахували на криптовалютний рахунок невідомих осіб.

Із усієї суми підозрювані залишили собі 400 доларів США.

Дії чоловіків кваліфікували як співучасть у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави — 1,2 млн грн та майже 2 млн грн.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці також перевіряють їхню можливу причетність до інших аналогічних шахрайств.

