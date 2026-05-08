  1. В Украине

Трамп анонсировал трехдневное перемирие между Украиной и РФ 9–11 мая

21:24, 8 мая 2026
Дональд Трамп заявил о запланированном трехдневном прекращении огня между Украиной и Россией, а также сообщил о предстоящем обмене пленными.
Президент США Дональд Трамп анонсировал трехдневное перемирие в войне между Украиной и РФ и анонсировал обмен пленными.

По его словам, режим тишины продлится 9, 10 и 11 мая. Трамп отметил, что в России в настоящее время отмечают День победы, однако отметил, что Украина также была большой частью и важным фактором во Второй мировой войне.

Американский президент сообщил, что перемирие предполагает полное прекращение боевых действий, а также обмен пленными в формате 1000 на 1000 между Украиной и Россией.

"Это предложение сделал непосредственно я, и я очень благодарен Путину и Президенту Владимиру Зеленскому за его поддержку. Надеемся, что это начало конца очень долгой, смертоносной и ожесточенной войны. Переговоры по прекращению этого большого конфликта, самого большого со времен Второй мировой войны, продолжаются, и мы с каждым днем ​​сообщил".

В Украине эту информацию официально не комментировали.

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

