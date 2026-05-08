Трамп анонсував триденне перемир’я між Україною та РФ 9–11 травня
Президент США Дональд Трамп анонсував триденне перемир'я у війні між Україною та РФ і анонсував обмін полоненими.
За його словами, режим тиші триватиме 9, 10 та 11 травня. Трамп зазначив, що в Росії у цей час відзначають День перемоги, однак наголосив, що Україна також була великою частиною та важливим фактором у Другій світовій війні.
Американський президент повідомив, що перемир’я передбачає повне припинення бойових дій, а також обмін полоненими у форматі «1000 на 1000» між Україною та Росією.
"Цю пропозицію зробив безпосередньо я, і я дуже вдячний Путіну та Президенту Володимиру Зеленському за її підтримку. Сподіваємося, що це початок кінця дуже довгої, смертоносної та запеклої війни. Переговори щодо припинення цього великого конфлікту, найбільшого з часів Другої світової війни, тривають, і ми з кожним днем наближаємося до мети", – повідомив Трамп.
В Україні цю інформацію наразі офіційно не коментували.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.