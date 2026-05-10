Продажа программного продукта: это товар или услуга и как не ошибиться с НДС

19:53, 10 мая 2026
В ГНС подчеркнули, что если происходит передача исключительных имущественных прав на компьютерную программу или цифровой контент, такая операция относится к поставке услуг.
Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что в соответствии с п.п. 14.1.185 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины, поставка услуг — это любая операция, не являющаяся поставкой товаров, в частности передача прав на объекты права интеллектуальной собственности. В то же время поставка товаров, согласно п.п. 14.1.191 пункта 14.1 статьи 14 НКУ, — это передача права распоряжения материальным объектом.

Обобщающая налоговая консультация, утвержденная приказом Министерства финансов Украины от 04.03.2026 № 133, прямо уточняет: если происходит передача исключительных имущественных прав на компьютерную программу или цифровой контент, такая операция относится к поставке услуг.

Когда операция с программным продуктом классифицируется как услуга, применяется правило пункта 186.3 статьи 186 НКУ. Оно определяет ключевое для НДС — место поставки. В этом случае таким местом является страна, где зарегистрирован получатель услуги, а при его отсутствии — место постоянного проживания.

«Практически это означает, что налоговые последствия зависят не от места регистрации поставщика или технических параметров передачи продукта, а именно от статуса и местонахождения покупателя. Если получатель зарегистрирован в Украине, операция подлежит обложению НДС. Если же покупатель — нерезидент, место поставки находится за пределами Украины, и такая операция не является объектом налогообложения НДС в Украине.

Следовательно, услуга облагается налогом там, где она фактически потребляется. Игнорирование этого подхода приводит к типичным ошибкам — неправильному определению места поставки, ошибкам при начислении НДС и, как следствие, налоговым доначислениям», — добавили в ГНС.

