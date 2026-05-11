  1. В Украине
  2. / Законодательство

Новая модель налогообложения посылок: что будет с подарками от родственников из-за границы

16:28, 11 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Министерство финансов объяснило, будут ли облагаться налогом все отправления, включая подарки от родственников из-за границы.
Новая модель налогообложения посылок: что будет с подарками от родственников из-за границы
Фото: depositphotos.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 6 мая профильный комитет Верховной Рады принял решение рекомендовать парламенту принять пакет законопроектов №15112-Д и №12360, которые меняют правила налогообложения товаров, приобретенных через иностранные онлайн-платформы. В рамках синхронизации с ЕС Украина возлагает обязанность администрирования НДС на зарубежные маркетплейсы и внедряет автоматический обмен информацией о продажах.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Министерство финансов Украины опровергло некоторые мифы относительно новой модели налогообложения международных почтовых отправлений.

В ведомстве объяснили, будут ли облагаться налогом все отправления, включая подарки от родственников из-за границы.

«Реформа четко разграничивает коммерческие операции и частные некоммерческие отправления. Посылки категории “от гражданина к гражданину” (C2C) стоимостью до 45 евро не будут облагаться НДС, если не предназначены для дальнейшей реализации. Также сохраняются лимиты на товары в несопровождаемом багаже (личные вещи или товары, которые человек переправляет через таможенную границу отдельно от себя, то есть без личного присутствия рядом с грузом) — до 150 евро без уплаты налогов», — подчеркнули в Минфине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины налоги

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВС разрешил ТЦК обжаловать решения о самостоятельном воспитании ребёнка военнообязанными, которые уклоняются от мобилизации

ВС пришёл к выводу, что ТЦК имеет право обжаловать решения по семейным спорам, если они могут создавать основания для отсрочки или освобождения от военной службы.

Временные меры ЕСПЧ по делу Dziurda: может ли государство игнорировать результаты законного избрания судей

Страсбург создает новый прецедент: блокирование присяги судей считается угрозой верховенству права.

Является ли обещание взятки таким же преступлением, как его предоставление: Верховная Рада уточнит наказание

Верховная Рада планирует исправить ошибку в УК, из-за которой предложение взятки топ-чиновнику приравнивалось к его предоставлению.

Налоговый кодекс хотят «подлатать»: что изменится в процедуре обжалования

Налоговые нормы предлагают согласовать с законом об админпроцедуре.

Как законодательство и судебная практика регулируют авторское право на ИИ-контент

ИИ уже создаёт код, тексты и дизайн, однако вопрос принадлежности прав на такой контент до сих пор остаётся открытым.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]