Новая модель налогообложения посылок: что будет с подарками от родственников из-за границы

Министерство финансов объяснило, будут ли облагаться налогом все отправления, включая подарки от родственников из-за границы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 6 мая профильный комитет Верховной Рады принял решение рекомендовать парламенту принять пакет законопроектов №15112-Д и №12360, которые меняют правила налогообложения товаров, приобретенных через иностранные онлайн-платформы. В рамках синхронизации с ЕС Украина возлагает обязанность администрирования НДС на зарубежные маркетплейсы и внедряет автоматический обмен информацией о продажах.

Министерство финансов Украины опровергло некоторые мифы относительно новой модели налогообложения международных почтовых отправлений.

В ведомстве объяснили, будут ли облагаться налогом все отправления, включая подарки от родственников из-за границы.

«Реформа четко разграничивает коммерческие операции и частные некоммерческие отправления. Посылки категории “от гражданина к гражданину” (C2C) стоимостью до 45 евро не будут облагаться НДС, если не предназначены для дальнейшей реализации. Также сохраняются лимиты на товары в несопровождаемом багаже (личные вещи или товары, которые человек переправляет через таможенную границу отдельно от себя, то есть без личного присутствия рядом с грузом) — до 150 евро без уплаты налогов», — подчеркнули в Минфине.

