Нова модель оподаткування посилок: що буде з подарунками від родичів з-за кордону

16:28, 11 травня 2026
Міністерство фінансів пояснило, чи підлягатимуть оподаткуванню усі відправлення, включно з подарунками від родичів з-за кордону.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», 6 травня профільний комітет Верховної Ради ухвалив рішення рекомендувати парламенту прийняти пакет законопроєктів № 15112-Д та № 12360, які змінюють правила оподаткування товарів, придбаних через іноземні онлайн-платформи. В межах синхронізації з ЄС, Україна покладає обов’язок адміністрування ПДВ на закордонні маркетплейси та впроваджує автоматичний обмін інформацією про продажі.

Міністерство фінансів України спростувало деякі міфи щодо нової моделі оподаткування міжнародних поштових відправлень.

«Реформа чітко розмежовує комерційні операції та приватні некомерційні відправлення. Посилки категорії «від громадянина до громадянина» (C2C) вартістю до 45 євро не оподатковуватимуться ПДВ, якщо не мають на меті подальшу реалізацію. Також зберігаються ліміти на товари у несупроводжуваному багажі (особисті речі або товари, які людина переправляє через митний кордон окремо від себе, тобто без особистої присутності поруч із вантажем) — до 150 євро без сплати податків», - підкреслили у Мінфіні.

