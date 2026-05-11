Перестанут ли AliExpress и Temu доставлять товары в Украину после отмены льготы на посылки

Минфин уверяет, что после новых правил налогообложения иностранные маркетплейсы продолжат работать в Украине.

Введение новой модели налогообложения международных почтовых отправлений не приведет к уходу иностранных маркетплейсов с украинского рынка.

Минфин подчеркивает, что аналогичная система уже действует в Европейском Союзе, и крупные торговые платформы продолжают там работать.

Таким образом в ведомстве прокомментировали общественную дискуссию вокруг законопроектов №15112-Д и №12360, которые предусматривают изменение правил налогообложения товаров, приобретенных через иностранные онлайн-платформы.

Одним из распространенных мифов является утверждение о том, что после отмены льготы на международные посылки иностранные маркетплейсы прекратят продажи в Украину.

«Аналогичную модель ЕС внедрил еще в 2021 году, и ни один крупный маркетплейс с европейского рынка не ушел. Украина — это более 30 миллионов клиентов. Похожий путь уже прошли десятки других рынков мира», — подчеркнули в Министерстве финансов.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять пакет законопроектов №15112-Д и №12360.

Документы предусматривают, что в рамках гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС Украина возложит обязанность администрирования НДС на иностранные маркетплейсы, а также введет автоматический обмен информацией о продажах товаров через онлайн-платформы.

