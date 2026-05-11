  1. В Україні

Чи перестануть AliExpress і Temu доставляти товари в Україну після скасування пільги на посилки

19:47, 11 травня 2026
Мінфін запевняє, що після нових правил оподаткування іноземні маркетплейси продовжать працювати в Україні.
Запровадження нової моделі оподаткування міжнародних поштових відправлень не призведе до виходу іноземних маркетплейсів з українського ринку.

Мінфін наголошує, що аналогічна система вже діє в Європейському Союзі, і великі торговельні платформи продовжують там працювати.

Таким чином у відомстві прокоментували суспільну дискусію навколо законопроєктів №15112-Д та №12360, які передбачають зміну правил оподаткування товарів, придбаних через іноземні онлайн-платформи.

Одним із поширених міфів є твердження про те, що після скасування пільги на міжнародні посилки іноземні маркетплейси припинять продажі в Україну.

«Аналогічну модель ЄС впровадив ще у 2021 році, і жоден великий маркетплейс з європейського ринку не пішов. Україна — це понад 30 мільйонів клієнтів. Схожий шлях уже пройшли десятки інших ринків світу», — підкреслили у Міністерстві фінансів.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити пакет законопроєктів №15112-Д та №12360.

Документи передбачають, що в межах гармонізації українського законодавства з нормами ЄС Україна покладе обов’язок адміністрування ПДВ на іноземні маркетплейси, а також запровадить автоматичний обмін інформацією про продажі товарів через онлайн-платформи.

