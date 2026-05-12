В Днепре полицейского за взятку после оправдания приговорили к 2,5 годам тюрьмы
Апелляционный суд отменил оправдательный приговор полицейскому из Днепра по делу о получении неправомерной выгоды и назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу. Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура.
По данным следствия, в 2022 году оперуполномоченный одного из отделений полиции в Днепре вымогал и получил 3 тысячи долларов США неправомерной выгоды за «решение вопроса» о непривлечении человека к уголовной ответственности за якобы хранение психотропных веществ.
Действия правоохранителя квалифицировали по части 2 статьи 28 и части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения.
В 2024 году суд первой инстанции оправдал обвиняемого. Прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляционную жалобу.
6 мая апелляционный суд поддержал позицию прокурора, отменил оправдательный приговор и назначил полицейскому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.
В настоящее время приговор вступил в законную силу.
