У Дніпрі за хабар поліцейського після виправдання засудили до 2,5 років в’язниці

Прокуратура оскаржила виправдувальний вирок і домоглася реального строку для обвинуваченого.

Апеляційний суд скасував виправдувальний вирок поліцейському з Дніпра у справі про одержання неправомірної вигоди та призначив йому покарання у вигляді 2 років і 6 місяців позбавлення волі. Вирок уже набрав законної сили. Про це повідомили у Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2022 році оперуповноважений одного з відділень поліції у Дніпрі вимагав та отримав 3 тисячі доларів США неправомірної вигоди за «вирішення питання» щодо непритягнення людини до кримінальної відповідальності за нібито зберігання психотропних речовин.

Дії правоохоронця кваліфікували за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення.

У 2024 році суд першої інстанції виправдав обвинуваченого. Прокуратура не погодилася з таким рішенням та подала апеляційну скаргу.

6 травня апеляційний суд підтримав позицію прокурора, скасував виправдувальний вирок та призначив поліцейському покарання у вигляді 2 років 6 місяців позбавлення волі.

Наразі вирок набрав законної сили.

