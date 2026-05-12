  1. В Украине

В части Никопольского района объявлена принудительная эвакуация семей с детьми

15:21, 12 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В нескольких населенных пунктах Днепропетровской области введена обязательная эвакуация гражданского населения, в первую очередь семей с детьми.
В части Никопольского района объявлена принудительная эвакуация семей с детьми
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В нескольких населенных пунктах Никопольского района Днепропетровской области вводится принудительная эвакуация гражданского населения, в первую очередь семей с детьми. Всего должны выехать более тысячи человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Эвакуация касается жителей Новокиевки и Ильинки Марганецкой городской общины, а также Вышетарасовки Мировской сельской общины. В этих населенных пунктах в настоящее время проживают 34 ребенка в составе 28 семей, которые подлежат обязательному выезду.

Кроме того, необходимо покинуть одну из улиц Марганца и почти 100 улиц Никополя. Всего эвакуации подлежат 1145 человек.

Время и маршруты выезда определяются индивидуально с каждой семьей. При этом предполагается, что все жители должны покинуть эти территории в течение одного месяца.

Эвакуированные семьи могут временно разместиться как в более безопасных населенных пунктах Никопольского района, так и в других районах области или в других регионах Украины. Организационное сопровождение и помощь будут обеспечивать местные органы власти.

В Никополе городские власти также планируют ввести компенсацию за аренду жилья для семей с детьми, подлежащих обязательной эвакуации, но решивших временно переехать в более безопасные районы, оставаясь при этом в пределах общины или региона. Соответствующую инициативу должны рассмотреть на внеочередной сессии Никопольского городского совета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Днепр эвакуация

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Новый Гражданский кодекс может ввести аудит поведения в браке, а алименты позволит взыскивать через нотариуса

В проекте нового ГК появилась отдельная глава об алиментах — с новыми правилами взыскания, индексацией и основаниями для утраты права на содержание.

Отсутствие официальной зарплаты может стать основанием для отказа в воспитании собственного ребенка после развода

Материальный барьер и передача ребенка родственникам: новые вызовы Книги шестой ГК.

Безналоговая ликвидация иностранных компаний: Верховный Суд встал на сторону плательщика в деле о начислении 31,6 миллионов гривен

Верховный Суд объяснил, как подтверждаются инвестиционные расходы при безналоговой ликвидации.

Минюст в Реестре осужденных будет фиксировать ДНК-профиль и вводит автоматизированные справки

Минюст обновил порядок ведения реестра осужденных, расширив электронный обмен данными и фиксацию отдельных процедур.

Правительство перераспределяет в армию 90 миллиардов евро от ЕС как аванс будущих репараций РФ

От зачисления военного сбора на зарплаты ВСУ до финансирования планов устойчивости регионов — Правительство подало в Верховную Раду изменения в Бюджет-2026.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]