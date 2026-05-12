В части Никопольского района объявлена принудительная эвакуация семей с детьми

В нескольких населенных пунктах Днепропетровской области введена обязательная эвакуация гражданского населения, в первую очередь семей с детьми.

В нескольких населенных пунктах Никопольского района Днепропетровской области вводится принудительная эвакуация гражданского населения, в первую очередь семей с детьми. Всего должны выехать более тысячи человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Эвакуация касается жителей Новокиевки и Ильинки Марганецкой городской общины, а также Вышетарасовки Мировской сельской общины. В этих населенных пунктах в настоящее время проживают 34 ребенка в составе 28 семей, которые подлежат обязательному выезду.

Кроме того, необходимо покинуть одну из улиц Марганца и почти 100 улиц Никополя. Всего эвакуации подлежат 1145 человек.

Время и маршруты выезда определяются индивидуально с каждой семьей. При этом предполагается, что все жители должны покинуть эти территории в течение одного месяца.

Эвакуированные семьи могут временно разместиться как в более безопасных населенных пунктах Никопольского района, так и в других районах области или в других регионах Украины. Организационное сопровождение и помощь будут обеспечивать местные органы власти.

В Никополе городские власти также планируют ввести компенсацию за аренду жилья для семей с детьми, подлежащих обязательной эвакуации, но решивших временно переехать в более безопасные районы, оставаясь при этом в пределах общины или региона. Соответствующую инициативу должны рассмотреть на внеочередной сессии Никопольского городского совета.

