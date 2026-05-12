У частині Нікопольського району оголосили примусову евакуацію родин з дітьми

У кількох населених пунктах Нікопольського району Дніпропетровської області запроваджують примусову евакуацію цивільного населення, насамперед родин із дітьми. Загалом виїхати мають понад тисячу людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Евакуація стосується жителів Новокиївки та Іллінки Марганецької міської громади, а також Вищетарасівки Мирівської сільської громади. У цих населених пунктах наразі проживають 34 дитини у складі 28 родин, які підлягають обов’язковому виїзду.

Крім того, необхідно залишити одну з вулиць Марганця та майже 100 вулиць Нікополя. Загалом евакуації підлягають 1145 людей.

Час і маршрути виїзду визначаються індивідуально з кожною родиною. Водночас передбачається, що всі мешканці мають залишити ці території протягом одного місяця.

Евакуйовані родини можуть тимчасово розміститися як у більш безпечних населених пунктах Нікопольського району, так і в інших районах області чи в інших регіонах України. Організаційний супровід і допомогу забезпечуватимуть місцеві органи влади.

У Нікополі міська влада також планує запровадити компенсацію за оренду житла для родин із дітьми, які підлягають обов’язковій евакуації, але вирішать тимчасово виїхати у безпечніші райони, залишаючись при цьому в межах громади або регіону. Відповідну ініціативу мають розглянути на позачерговій сесії Нікопольської міської ради.

