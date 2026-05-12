В апреле уменьшилось количество банков и участников небанковского финансового рынка — НБУ
Национальный банк Украины сообщил, что в апреле количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось на 10 учреждений — до 749. Количество банков сократилось на один — до 59.
По состоянию на 1 мая на рынке небанковских финансовых услуг работали:
395 финансовых компаний (было 399);
47 страховщиков non-life (без изменений), 10 life-страховщиков (без изменений), один страховщик со специальным статусом;
97 ломбардов (было 100);
79 кредитных союзов (было 81);
один лизингодатель (без изменений);
47 страховых брокеров (без изменений);
72 коллекторские компании (было 73).
Количество банковских групп (15) и небанковских финансовых групп (39) не изменилось.
На платежном рынке действует 12 платежных систем (было 13), созданных резидентами, включая государственные (без изменений), и 10 международных (без изменений).
В то же время количество поставщиков финансовых платежных услуг не изменилось. На рынке работают:
▪️ 16 платежных учреждений;
▪️ 11 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;
▪️ один банк — эмитент электронных денег;
▪️ один оператор почтовой связи.
К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 95 коммерческих агентов (было 69), 32 технологических оператора платежных услуг (без изменений) и четыре поставщика нефинансовых платежных услуг.
