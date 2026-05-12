В апреле уменьшилось количество банков и участников небанковского финансового рынка — НБУ

В апреле произошли изменения на финансовом рынке Украины.

Национальный банк Украины сообщил, что в апреле количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось на 10 учреждений — до 749. Количество банков сократилось на один — до 59.

По состоянию на 1 мая на рынке небанковских финансовых услуг работали:

395 финансовых компаний (было 399);

47 страховщиков non-life (без изменений), 10 life-страховщиков (без изменений), один страховщик со специальным статусом;

97 ломбардов (было 100);

79 кредитных союзов (было 81);

один лизингодатель (без изменений);

47 страховых брокеров (без изменений);

72 коллекторские компании (было 73).

Количество банковских групп (15) и небанковских финансовых групп (39) не изменилось.

На платежном рынке действует 12 платежных систем (было 13), созданных резидентами, включая государственные (без изменений), и 10 международных (без изменений).

В то же время количество поставщиков финансовых платежных услуг не изменилось. На рынке работают:

▪️ 16 платежных учреждений;

▪️ 11 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;

▪️ один банк — эмитент электронных денег;

▪️ один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 95 коммерческих агентов (было 69), 32 технологических оператора платежных услуг (без изменений) и четыре поставщика нефинансовых платежных услуг.

